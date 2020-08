Filmová adaptace TLOU bude spíše doplněním příběhu, než jeho kopií

Seriálová adaptace thrilleru The Last of Us z produkce HBO a pera scénáristů Černobylu je rozhodně výbornou zprávou pro všechny fanoušky. Mnozí však mají strach, že půjde víceméně o kopírku hry, případně příběhově velmi špatnou zatáčku jiným směrem. Tak by to ale očividně dopadnout nemělo.

Fanoušky uklidnil Craig Mazin, jeden ze scénáristů. V rozhovoru během BBC podcastu se totiž nechal slyšet, že seriál má příběh obohatit a rozvětvit, nikoliv zahnout jiným směrem.

"Mám pocit že fanoušci se často bojí, že pokud někdo získá licenci na zfilmování nějaké herní značky, tvůrci ji nepochopí a příliš změní," řekl Mazin. "V tomto případě na tom pracuji přímo s člověkem, který vše vytvořil, takže veškerý změny jsou navrženy tak, aby obohatily příběh a rozvětvily ho, nikoliv zhatily a odvedly špatným směrem."

Rozhodně to tedy vypadá, že je seriál ve správných rukou.