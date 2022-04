Filmovou adaptaci It Takes Two zaštítí Amazon. Na produkci se podílí i Dwayne "The Rock" Johnson

Začátkem roku jsme se dozvěděli, že se pracuje na filmovém It Takes Two. Nyní už známe další detaily.

O filmech podle herních značek se v posledních měsících mluví docela často. Zkrátka nepřijde ani kooperační hit It Takes Two. Jeho adaptace byla oznámena na začátku letošního roku a web Variety nyní přichází s novými informacemi. O tvorbu se postará Amazon, takže po vydání bychom ho měli najít na jejich streamovací službě Prime Video.

Také známe několik jmen, které se na filmovém It Takes Two budou podílet. Na první pohled zaujme hlavně Dwayne Johnson, který se společně s Dany Garcia a Hiramem Garcia postarají o produkci pod společností Seven Bucks Productions. Je tady možnost, že si The Rock přímo ve filmu i zahraje, ale ohledně toho zatím nebylo nic oficiálně oznámeno.

Začátkem roku se The Rock nechal slyšet, že si v nějaké filmové adaptaci videohry zahraje. Znělo to spíše tak, že má jít o pořádnou akci, ale nedivili bychom se, kdyby jeho slova byla mířena právě na It Takes Two. Příběh páru, který se snaží vymanit ze světa hraček a dát svůj vztah zase dohromady, docela sedí k odlehčeným filmům, na kterých se The Rock v minulosti podílel.

Zdroj: Variety