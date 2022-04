Filmový Ghost of Tsushima po režisérovi odhaluje i jméno scénáristy

Po loňském odhalení režiséra se dozvídáme další jména, která se budou podílet na filmové adaptaci samurajské exkluzivity od PlayStationu.

Ghost of Tsushima bude po Uncharted druhým výplodem spolupráce mezi PlayStation Productions a Sony Pictures. Z minulosti už víme, že se o režírování postará Chad Stahelski, který se mimo jiné podepsal i pod filmovou sérií John Wick. Díky novému reportu webu Deadline nyní víme i jméno scénáristy. Bude jím Takashi Doscher.

Doscher zatím nemá ve svém portfoliu žádné světoznámé projekty. Momentálně kromě Ghost of Tsushima pracuje na Blue, což má být japonský film s monstry vytvořený ve spolupráci s MGM a AGBO. Jako scénárista v minulosti působil u filmů Jediná a Still.

Ghost of Tsushima je jednou z nejúspěšnějších nových IP PlayStationu, takže očekávání od filmové adaptace nejsou zrovna malá. I přes to, že Uncharted v kinech celosvětově vydělalo 383 milionů dolarů, jeho hodnocení nejsou úplně lichotivá. Snad se příběhu Džina Sakaje zadaří lépe. Zatím nevíme kdy přesně se Ghost of Tsushima dostane do kin. Jednoznačně to ale není poslední film podle značky PlayStationu. Když odhlédneme od filmů, tak už nyní vedle toho vzniká také seriál podle Last of Us ve spolupráci s HBO, kterého bychom se měli dočkat v příštím roce.

Zdroj: Deadline