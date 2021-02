Filmový reboot hororového Resident Evilu dorazí na podzim letošního roku

Produkční společnost Constantin Film oznámilo datum premiéry filmového rebootu hororové série Resident Evil. Ten by měl ve Spojených státech dorazit do kin 3. září, jak informuje web Deadline. Ze zveřejněných informací by mělo jít o návrat ke kořenům série a prvním dílům.

Na režisérské stoličce filmu sedí Johannes Roberts a z hereckého seznamu tu máme Kayu Scodelario v roli Claire Redfield, Hannah John-Kamen v roli Jill Valentine, Robbie Amella v roli Chrise Redfielda, Tom Hoppera v roli Alberta Weskera či Avana Jogia v roli Leona Kennedyho.