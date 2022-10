Filmový Super Mario vypadá parádně. V prvním traileru se předvedl i Jack Black jako Bowser

Série Super Mario Bros. sice už svůj film dostala v 90. letech minulého století, ale nedivíme se, že Nintendo jeho existenci ignoruje. Přeci jen se nejednou zařadil mezi nejhorší filmy všech dob. Super Mario Bros. Movie tak bude pro Maria velkolepá premiéra na stříbrném plátně a konečně jsme se dočkali první ukázky, ze které film vypadá velmi nadějně.

Po vizuální stránce si nemáme na co stěžovat. I když jsme z Houbového království viděli jen pár vteřin, tak vypadá velmi dobře. Zamlouvají se nám i modely postav. Mezi fanoušky ale panují rozepře kvůli jejich hlasům. Jack Black jakožto Bowser sklízí chválu, zatímco Chris Pratt v roli Maria působí přinejmenším zvláštně. Je to zkrátka jeho typický hlas a fanoušci se shodují, že by to chtělo alespoň lehký italský přízvuk nebo vyšší tón. Třeba jako ve francouzské verzi traileru.

Ještě je řada dalších postav, na které jsme zvědaví. Třeba takový Donkey Kong z hlasem Setta Rogena jistě bude stát za to. Na scéně nebude chybět ani princezna Peach, které propůjčí hlas Anya Taylor-Joy známá díky hitu Queen's Gambit. Další ukázky z filmu bezpochyby uvidíme v nadcházejících měsících. Premiéra se pak plánuje na 7. dubna příštího roku.