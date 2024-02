Final Fantasy VII Rebirth se příští týden předvede na vlastní prezentaci State of Play

Na středečním State of Play se druhá část kompletní předělávky Final Fantasy VII neobjevila. Zprvu to bylo trochu zvláštní, ale nakonec se ukázalo, že PlayStation chce dát své největší únorové hře více prostoru. Proto pro Rebirth uspořádá vlastní State of Play, které uvidíme 6. února, respektive pro nás to bude 7. února v 0:30 našeho času.

Čeká nás pořádná ukázka plná nových záběrů z hraní. Už z předchozích trailerů vypadá otevřený svět předělávky opravdu krásně. Měli bychom v něm být schopni strávit přes 100 hodin. O příběhu se nejspíš moc mluvit nebude vzhledem k tomu, že ten zůstává ve většině případů věrný předloze. Na pár změn v ději dojít má, ale ty určitě vývojáři nehodlají vyzradit předčasně.