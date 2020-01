Final Fantasy VII Remake: oprášení kultovní legendy

První náznaky toho, že se chystá kompletní remake kultovního Final Fantasy VII, se objevily už před několika lety. Teprve až v roce 2015 jsme se dočkali oficiálního oznámení. Tenkrát mělo Sony jednu ze svých nejsilnějších E3 konferencí a Final Fantasy jim k tomu dost pomohlo. Od té doby se vývojáři ze Square Enixu na nějakou dobu odmlčeli. Vydání už je ale docela blízko, takže je načase se podívat, jak se jim tuto legendu podařilo přetvořit.



Největší pokrok je vidět na první pohled v oblasti grafiky

Square Enix na vývoj po celé ty roky nebyl tak úplně sám. V prvních letech jim s vývojem pomáhalo několik dalších externích studií. Například CyberConnect2, které má za sebou bojovky z Naruto SUN Storm série, se zapojilo do tvorby akčních sekvencí. Od roku 2017 už se ale valná většina projektu přesunula přímo do svého domovského studia.

Final Fantasy VII Remake vzniká ve stejném stylu jako předělávka Resident Evilu 2 a 3. Vývojáři dělají vše od základu znovu a ani v tomto případě se nebojí více zasáhnout do původních mechanik. Ostatně, ono je to docela potřeba, protože z hlediska dnešních her jsou principy původní verze Final Fantasy VII zkrátka zastaralé.

Z počátku se tedy začaly množit obavy ohledně toho, jestli nebudou úpravy moc razantní a hra tak ztratí svoji identitu. Vývojáři v čele s Tecujou Nomurou, který pracoval i na původním Final Fantasy VII, hráče ubezpečují, že nic takového nenastane. Chtějí dosáhnout něčeho podobného, co se podařilo výše zmíněnému Resident Evilu. Hodlají hru upravit tak, aby uspokojili hráče původní verze, ale na druhou stranu chtějí také zaujmout nové hráče, kteří se o sedmý díl vůbec nezajímali.

Velké debaty se vedly hlavně kolem soubojového systému. FFVII využívalo “active-time battle”, což byl ve své době neokoukaný způsob zpracování soubojů. Dnes už ale tak úplně nefunguje, a tak se boje v remaku budou spíše podobat těm z nejnovějšího dílu Final Fantasy XV. Vedle toho ale dostanou hráči i alternativu v podobě upraveného ATB. Vývojáři tvrdí, že ani se souboji v reálném čase se nevytratí prvky strategie. V souvislosti s tím zmínili, že budete moci měnit vybavení všem postavám v partě dle libosti. Chybět nebudou ani summoni, magie nebo Limit Breakery.



Souboje budou akční ve stylu nejnovějších dílů

Kontroverzní bylo také rozhodnutí rozdělit remake na několik částí. Square Enix pro to má hned několik odůvodnění. Předělání celé hry do podoby, kterou si vývojářský tým představuje, by zabralo ještě pěkných pár let. Pokud by chtěli stihnout aktuální datum vydání, tak by museli osekat velké množství obsahu, což dle slov Nomury nepřichází v úvahu. Aby tedy remake nepůsobil nedodělaně a zároveň na něj fanoušci nemuseli čekat dlouhá léta, bude rozdělen na několik částí.

Zatím nevíme, kolik jich přesně bude, ale první z nich se bude odehrávat především v Midgaru. Může to znít docela zvláštně, když vezmeme v potaz, že původně tato oblast byla ve hře jen pár hodin, ale vývojáři prý mají s Midgarem velké plány a hodlají plně využít jeho potenciál. Velikost jedné části by pak přibližně měla odpovídat Final Fantasy XIII. Pokud by to tak opravdu mělo být, tak každá z nich přinese obsah zhruba na 50 hodin.

Remake využívá Unreal Engine 4 a ze zveřejněných záběrů vypadá velmi dobře. Někteří fanoušci ale nejsou moc spokojení s finálním designem postav. Dotazy směřovaly k tomu, proč zkrátka vývojáři nevyužili jejich vzhled z filmu FFVII: Advent Children. S vysvětlením přišel opět Nomura. Prý chtěl v nové verzi spojit “deformovaný” styl z původní hry spolu s tím realističtějším, který jste mohli vidět ve filmu. Každopádně musíme uznat, že výsledek nevypadá vůbec špatně.



Design postav vypadá rozhodně k světu.

Hra bude kompletně nadabovaná, a pokud budete hrát s japonským dabingem, můžete si všimnout známých hlasů. V této verze jsou totiž hlasy stejných dabérů, jako u výše zmiňovaného filmu. Oproti tomu anglický dabing bude mít zcela nové obsazení.

Dlouhou dobu také nebylo jasné, na jaké platformy remake vlastně vyjde. Na konci minulého roku bylo konečně oznámeno, že Final Fantasy VII Remake bude exkluzivní pro konzoli PlayStation 4. Jedná se ale pouze o časovou exkluzivitu, takže rok od vydání si budete moci zahrát i na ostatních platformách. Hráči na PS4 se do hraní původně měli pustit už 3. března, ale nakonec byla hra ještě odložena. Do kalendářů si tedy poznamenejte datum 10. dubna.