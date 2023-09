Final Fantasy XVI se rozroste o dvě placená rozšíření. Pracuje se na PC verzi, letos ale vyjít nestihne

I když původně hlasy Square Enixu tvrdily, že Final Fantasy XVI je kompletní a DLC nejsou v plánu, tak je to nakonec zase trochu jinak. Už začátkem léta padlo několik náznaků a po prezentaci Voices from Valisthea už máme jasno. Naoki Jošida během veletrhu PAX West odhalil, že se chystají hned dvě placená rozšíření společně s PC verzí.

„Dali jsme do této hry všechno, takže nás opravdu těší vidět spousty rozmanitých reakcí,“ komentuje Jošida ohlasy hráčů po dvou měsících od vydání. Jako poděkování všem fanouškům vydali updaty zahrnující nové outfity pro hlavní postavy, možnost měnit vzhled Cliveovy zbraně a další drobnosti. Ten si už nyní do hry můžete stáhnout zdarma.

To už ale nebude platit u dvojice DLC, za která si budou muset hráči zaplatit. Více podrobností neprozradil, ale vsadíme si na to, že alespoň v jednom z nich se objeví Leviathan, jediný z eikonů, který se v základní hře neukázal. S podobnou stručností promluvil i o PC verzi hry, kolem které se v minulosti spíše mlžilo. O těchto projektech bychom se měli více dozvědět koncem roku.

Jošida v jednom z předchozích rozhovorů uvedl, že FFXVI má sice na PS5 půlroční exkluzivitu, ale to neznamená, že po půl roce okamžitě vyjde i na PC. Chce se se svým týmem hlavně postarat o to, aby byla hra optimalizovaná minimálně stejně dobře jako na konzoli, a to si zkrátka u hry tohoto typu ukousne velké množství času.

