Final Fantasy XVI ukazuje nejen obří Eikony v pořádné porci nových záběrů

Na rozdíl od řady dalších novinek se tvůrci Final Fantasy XVI tu svoji rozhodně nebojí ukázat před vydáním v plné parádě. Vysloužili si vlastní prezentaci State of Play, na kterou si připravili více než 20minutovou ukázku zahrnující obšírný pohled na různé herní mechaniky a našlápnuto mají skutečně dobře. Vypadá to, že se nám rodí jeden z kandidátu na hru letošního roku. Jak to s ním ve skutečnosti bude, se dozvíme 22. června exkluzivně na PlayStationu 5.

Hned na začátku přišla připomínka toho, že šestnáctku můžete hrát i bez toho, aniž byste znali jakýkoliv z předchozích dílů. Příběh ze světa Valisthea s Clivem Rosfieldem v hlavní roli je něco úplně nového. Také je to první díl série Final Fantasy, který je čistě akčním RPG. Žádné aspekty tahovky v soubojích nenajdete. Producent Naoki Jošida říká, že jejich novinka využije konzoli PS5 naplno a zatím bych mu to i věřil. Final Fantasy XVI totiž vypadá v pohybu parádně.

Cliveův příběh se táhne přes několik let. Měli bychom se do tohoto světa podívat v dobách, kdy byl teenager a celá zápletka se teprve rozjížděla. Dojde ale i na části v jeho 20. a 30. letech, takže dějová linka by měla být opravdu rozsáhlá. Důležité je, aby byla i dobře promyšlená, aby skrz časové skoky dávala smysl. S pochopením všech detailů nám pomohou některé z dalších postav se znalostmi historie světa i současných vztahů.

Dozvěděli jsme se také pár drobností o cestování po světě a Cliveových schopnostech. Nebude chybět možnost rychlého cestování do míst, která už jsme dříve navštívili. Speciální útoky pak budeme získávat od Eikonů, se kterými se Clive setká. Eikoni jsou obrovské a neskutečně silné potvory, jejichž sílu sami můžeme ovládnout a postavit se díky tomu i těm největším hrozbám. Strom schopností vypadá docela rozvětveně, takže možností, jak si uzpůsobit svůj herní styl, bude určitě dost. Pokud se tím ale nechcete zaobírat, můžete nechat hru, ať vybere za vás.

Zjednodušit si hru ostatně můžete ještě víc skrz různé doplňky vybavení. Nastavení obtížnosti ve hře nenajdete, ale pokud by na vás v původním stavu byla moc náročná, můžete si třeba nastavit pomůcky pro provádění komb nebo uskakování. Vývojáři očividně chtějí dát možnost si svět Final Fantasy XVI užít i těm méně zdatným hráčům akčních RPG, a ani k tomu nepotřebují různé obtížnosti.

Velmi důležitou roli sehraje úkryt, ve které můžete nakupovat a vylepšovat své vybavení, ale najdete tady toho mnohem víc. V aréně postavené mimo čas a prostor Clive jednoduše natrénuje komba a útoky. Pak v arkádovém módu můžete poměřit své bojové umění v žebříčku s ostatními hráči. Jednoduše se tady dostanete i k vedlejším úkolům nebo zakázkám na lov nebezpečných monster.

Sám Jošida jako highlight hry označuje bitvy Eikonů. Všechny se odehrávají v reálném čase a diametrálně se odlišují podle toho, která dvojice se proti sobě postaví. Od pěstního souboje se tak může hra přenést do formy kolejnicové střílečky. U některých částí jsem si říkal, jestli chaosu už není moc a nedojde tak k horší orientaci v boji. To ale těžko soudit, dokud si hru sám neosahám.

Clive do boje nepůjde vždy sám. Na svých cestách potká staré známé a narazí i na nové spojence. Když dojde na akci, tak se o ně nemusíte vůbec starat. Oproti předchozím dílům jejich roli plně přebírá umělá inteligence. Jedinou výjimkou je Cliveův věrný hafan Torgal. Tomu během boje můžete dávat povely a nikdy vás nenechá ve štychu.

I když se zdá, že jsme viděli obrovskou porci novinek, tak Jošida připomíná, že je toho ještě hromada, co na odhalení teprve čeká. Další novinky uvidíme v nadcházejících měsících. Podle reakcí hráčů i novinářů, kteří si měli možnost hru vyzkoušet, je Final Fantasy XVI na dobré cestě k tomu, aby se stalo hitem letošního léta.