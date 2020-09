Final Fantasy XVI v prvním traileru ukazuje parádní filmečky i rychlou akci

Trailer to nebyl nijak krátký a ukázalo se v něm dost na to, abychom mohli posoudit, kam se Final Fantasy chce s novým dílem ubírat. Epičnost příběhu by se dala krájet a jednu z hlavních rolí v něm opět sehrají krystaly, které se proplétají skrz celou sérii. O konkrétních detailech každopádně producent Naoki Jošida ani ředitel vývoje Hiroši Takaj zatím mluvit nechtěli. Více bychom se měli dozvědět až v příštím roce. Vypadá to tedy, že vydání je v nedohlednu.

Nicméně při pohledu na záběry z akce to vypadá, že se Final Fantasy zase o něco více posune od tahových bojů k rychlejším mlátičkám. Několikrát mi při sledování traileru přišly na mysl tituly jako Darksiders nebo Devil May Cry, ale prostou hack'n'slash akci bych od Final Fantasy rozhodně neočekával. Přeci jen jsme stále viděli pouze krátkou ukázku a ve finále to se souboji může dopadnout všelijak.

Jistě vám také neunikne, že při soubojích proti monstrům bojuje jen hlavní protagonista. Zatímco v předchozích dílech jste cestovali v partě, tady to vypadá na sólo dobrodružství, což by mohla být docela příjemná změna. Opět ale stojí za připomínku, že nakonec to může být ještě jinak.

Tvůrci ve svém příspěvku na PS Blogu také zmínili MMORPG Final Fantasy XIV v tom ohledu, že i jejich úspěšná multiplayerovka se bude dál vyvíjet, i když mají plné ruce práce s Final Fantasy XVI, které kromě PS5 míří i na PC. Je tedy docela pravděpodobné, že se i čtrnáctý díl v budoucnu objeví na nových konzolích.

Zdroj: PS.Blog