Finální trailer na The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom poodkrývá příběhové pozadí

Do vydání pokračování hitu Legend of Zelda: Breath of the Wild zbývá necelý měsíc, a tak Nintendo přichází s poslední ochutnávkou. Zatímco předchozí ukázka se zaměřovala na herní mechaniky, tentokrát jsme se dočkali i pár náznaků ohledně toho, o čem příběh v Tears of the Kingdom bude. Vypadá to, že Ganon není tak úplně ze hry, jak by se mohlo zdát.

V nových záběrech se skrývá řada novinek. Kromě oblačných ostrovů se očividně vydáme i do podzemních oblastí. Také můžete zahlédnout známé tváře z předchozího dílu. Nechybí třeba Urbosa. Ale nemusíte se bát, na nováčky také dojde. Dočkali jsme se také dalších praktických ukázek, jak budou fungovat nové mechaniky, díky kterým může Link vyrábět zbraně a struktury spojováním předmětů.

Za zmínku stojí také wingsuit, se kterým Link padá do díry plné laserů, nebo proskakování skrz bubliny v oblacích. I když se Tears of the Kingdom opět odehrávají v království Hyrule, bude tady pro hráče spousta novinek k prozkoumání. Spolu se hrou vyjdou 12. května i tematicky laděné Pro ovladače a obaly na konzole Nintendo Switch.