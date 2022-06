Flight Simulator oslaví 40. výročí s historickými modely letadel a spoluprací s Halo

Jedna z nejstarších značek Microsoftu má letos kulatiny. Při té příležitosti dostanou hráči další porci obsahu zdarma.

Kromě World Updatů se do Microsoft Flight Simulatoru chystá další obsah zdarma. Tahle letecká série letos oslaví 40 let od svého vzniku a Microsoft to plánuje patřičně oslavit. Všechny novinky budou k dispozici zdarma. Přibyde několik letišť, ale tím hlavním budou nové modely letadel, mezi kterými nechybí ani historický Wright Flyer.

Do kategorie historických strojů spadají také Ryan NYP, Douglas DC-3 a De Havilland Canada DHC-2-Beaver. Kromě toho se můžete těšit také na dvojici vrtulníků Bell-407 a Guimbal Cabri G2. Spolu s tím do soupisky přijdou také kluzáky DG Flugzeugbau LG8-18 a DC Flugzeugbau DG1001E neo. A závěrečným přírůstkem v rámci tohoto updatu bude Airbus A310.

Microsoft si ale připravil ještě jednu událost. Ve Flight Simulatoru můžete usednout za knipl stroje Pelican z Halo Infinite. Interiér předvedený ve videu vypadá fantasticky. Jak se Pelican chová při létání si můžete vyzkoušet už nyní. Na obsah spojený s 40. výročím si pak musíte počkat do letošního listopadu.

Zdroj: Xbox