Flintlock je lákavá fantasy akce od tvůrců Ashen. Podívejte se do zákulisí vývoje

Protože fantasy rubaček nikdy není dost.

Studio A44, zodpovědné za hutné fantasy Ashen chystá zbrusu nový projekt. A ten je značně ambicióznější. Flintlock: The Siege of Dawn je akční adventurou v otevřeném světě. Ten je rozdělen do tří unikátních oblastí plných unikátních lokací a nepřátel. Vše s inspirací Nového Zélandu.

V novém deníčku se můžete podívat na první záběry ze hry. Těšit bychom se měli na akční souboje, RPG prvky, prozkoumávání a epický příběh hlavní hrdinky, kterou bude na cestách doprovázet magický pes Enki.

Flintlock vychází někdy v letošním roce pro PC a obě generace konzolí.