Forspoken v novém traileru předvádí nádherný svět a odhaluje základy příběhu

Není to poprvé, co Forspoken vidíme na velké prezentaci. Musíme uznat, že se nám s každým dalším trailerem líbí o něco víc. Je to hlavně díky nádhernému světu a magii hlavní hrdinky Frey. Jak jsme se nově dozvěděli, pochází z našeho světa a do Athie se dostala sama ani neví jak.

Se svojí nově objevenou magií bude muset bojovat s nebezpečnými potvorami, kterých není ve zdejším světě zrovna málo. Jejím ultimátním nepřítelem je ale Tantas, což je uskupení matriarchů, kteří mají nezměrnou moc a díky ní ovládají celou Athii.

S novým oznámením také byla odhalena jména vývojářů, kteří na Forspoken pracují. Mezi nimi je například i Amy Hennig, autorka příběhu pro Uncharted. O hudbu se pak stará Garry Schyman, který dříve pracoval na BioShocku a spolu s ním se do skládání pustil Bear McCreary. Ten má za sebou poslední God of War nebo The Walking Dead.

Forspoken vyjde v létě 2022 na PC a PlayStation 5.

Zdroj: PS.Blog