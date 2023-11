Fortnite čeká příští týden velký třesk. Spolu s ním uspořádá Eminem koncert přímo ve hře

Epic Games v poslední době s novinkami do jejich battle royale hry Fornite netroškaří. Nedávno oslavili svůj nejlepší víkend s vydáním OG sezóny a už na 2. prosince se chystá další velká událost, kterou vývojáři popisují jako nový start pro Fortnite. Jeho hlavním tahákem je koncert rappera Eminema, který vystoupí přímo ve hře.

Není to poprvé, co se ve Fornite pořádají koncerty. Před OG sezónou držel prvenství v množství hráčů koncert Travise Scottta. Nyní to tedy Epic zkouší s dalším známým interpretem. Stejně jako v předchozím případě, i tentokrát platí, že si podobu rappera budete sami moci uzmout. Od příští středy ve Fortnite obchodě najdete skiny Rap Boy, Slim Shady a Marshall Never More. Ty budou dostupné ale jen skrz mikrotransakce.

A co samotný velký třesk? Zatím nevíme, co pro Fortnite tahle událost bude celkově znamenat. Epic si už při dřívějších eventech v podobném stylu nechával pro sebe, jaký bude jejich výsledek, do poslední chvíle.

Zdroj: Fortnite