Fortnite láká na další crossover, tentokrát jde o Sarah Connor a Terminátora

Fortnite se nikdy neštítil epických kampaní a crossoverů, které do hry přilákaly populární postavy z mnoha dalších světů. Nechybí Marvel, X-Meni, Star Wars a bůh ví co ještě. Nyní do hry dorazila Sarah Connor a také samotný Terminátor, jejichž skiny si můžete koupit v obchodě jako součást Future War balíčku. Ceny se tradičně pohybují kolem 1500 a 1800 V-Bucks.

Kromě skinů na samotné postavy samozřejmě získáte celou řadu dalších maličkostí, od tématických padáků až po tanečky a nálepky. Postavy mají také několik verzí, takže si můžete vybrat, s kým přesně chcete po světě pobíhat.