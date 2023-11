Fortnite láme vlastní rekordy. Nová sezóna s původní mapou nalákala přes 40 milionů hráčů

Nedá se říct, že by Fortnite s předchozími sezónami neprosperoval. Doby jeho největších úspěchů už byly pár let za námi, ale to se mění s příchodem páté sezóny, která vrací do hry původní podobu herní mapy. Zase jednou tady máme důkaz toho, že nostalgie je zatraceně silná věc. V neděli dosáhl Fortnite nového rekordu, kdy si ho za jeden den zahrálo 44,7 milinu hráčů.

U vydání nových her jsme docela zvyklí na to, že si při připojování na server musíme počkat ve frontě. Jen tak se ale nevidí, že by něco podobného bylo nutné u již několik let staré hry. Nápor hráčů byl přes víkend tak silný, že v těch nejpernějších hodinách jste si museli chvíli počkat, než na vás přišla řada.

Počet současných hráčů se v sobotu vyhoupnul přes hranici 6 milionů, a i když momentálně lehce spadl, Epic si může mnout ruce nad dalším úspěchem. Jsme zvědaví, co nyní chystají dál. Na něco takového bude těžké navázat tak, aby si tuto masu hráčů stále udrželi. Sezóna nicméně teprve začíná, takže teď mají hlavně plné ruce práce s novými skiny. Podle jednoho z úniků se chystá třeba spolupráce se seriálem Doctor Who.