Fortnite oznamuje další crossover. Tentokrát přivítal trojici postav ze seriálu Futurama

Futurama se znenadání vrátila s desítkou nových dílů, které můžete najít na Disney+. Zároveň s tím Fry, Leela a Bender míří do Fortnite v rámci dalšího crossoveru. Podobných propojení tady byla už řada, takže nás tahle spolupráce nepřekvapuje ani v nejmenším. Dříve se ve Fortnite objevil třeba Spider-Man, postavy ze Star Wars či interpreti jako Travis Scott nebo Ariana Grande.

Jak už bývá zvykem, se skiny postav do hry přibylo i pár dalších doplňků. Mezi ně spadá i tematicky laděný kluzák nebo emote jménem Zoidberg Scuttle. Tenhle crossover ale není jen o skinech. V průběhu zápasů můžete narazit na Bendera a získat od něj novou zbraň - Shiny Metal Raygun.

Fortnite určitě do budoucna chystá spolupráce s dalšími slavnými značkami. Podle úniků a informací nalezených v souborech hry by se měli hráči v blízké budoucnosti dočkat velké události s tematikou seriálu Doctor Who.