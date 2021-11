Fortnite se chystá na zakončení druhé kapitoly. Epic si připravil jedinečnou událost

Fornite čeká zakončení druhé kapitoly a k tomu Epic bude pořádat událost The End, která se odehraje už 4. prosince ve 22:00 našeho času. Vývojáři radí hráčům, aby se na to dobře připravili a nepropásli tuto příležitost. The End totiž proběhne jen jednou a už se nikdy nebude opakovat.

Těžko se odhaduje, co hráče vlastně čeká, protože žádné detaily ohledně The Endu jsme se zatím nedozvěděli. Víme jen to, že bude možné dát dohromady party až pro 16 hráčů. Jelikož sezóna bude končit o den dříve, než bylo původně avizováno, tak každý hráč dostane jako odměnu 225 000 XP. Od zítřka do pondělí bude navíc zvýšené množství získávaných zkušeností, aby si hráči mohli splnit všechny questy a součásti battle passu ještě před tím, než druhá kapitola uzavře své brány.

Spekuluje se o tom, že Chapter 3 přijde s velkou úpravou mapy a celkově ji čeká nová tematika. Samozřejmě se i nadále bude rozrůstat množství skinů, které si Epic půjčuje od ostatních známých značek. Další kostýmy by měly přijít ze Star Wars a je také potvrzena spolupráce s Matrixem.

