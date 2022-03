Fortnite si nyní užijí i odpůrci stavění. Po velkém úspěchu dostanou vlastní režim

Po speciálním eventu se klasický battle royale hráčům zalíbil natolik, že se tvůrci rozhodli jej ve hře ponechat.

I přes obří úspěch fenoménu Fortnite existuje početná skupinka hráčů, kteří nikdy nepřišli na chuť stavění. Právě oni tedy mohou o titul projevit nový zájem, jelikož po nedávném velkém úspěchu eventu s absencí stavění se rozhodl Epic přidat tento režim do hry permanentně.

Zero Build režim nyní vyráží do světa v doprovodu nového traileru a potěší tak všechny, komu se líbí ukázkový přístup Epicu ke značce, ale nebaví je stavění, které často vystupuje do popředí před střílením. To by mělo nově přilákat do hry další početnou skupinku hráčů.