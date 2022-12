Fortnite v nové sezóně vítá Zaklínače a Doomslayera. Přidává také vylepšení Unreal Enginu 5.1

Po závěrečné víkendové události se rozjela první sezóna čtvrté kapitoly Fortnite, který se stále drží na vrcholu žebříčku žánru battle royale. Společně s tím přišla jako obvykle i řada změn. Jelikož máme prosinec, tak i na nové mapě najdete zasněženou oblast, kde se můžete rychle přesouvat jakožto jádro obří sněhové koule.

Během zápasů nyní kromě hledání vybavení budete náhodně dostávat na výběr z dvojice augmentů. Některé zrychlí přebíjení zbraní, jiný zase posílí vaše skoky. Do hry to přidává další neustále měnící se element, díky kterému budou zápasy ještě nepředvídatelnější. Na bojišti budete moci najít i nové zbraně. To se týká brokovnic, samopalů i pistolí. Ani na nový dopravní prostředek se nezapomnělo. Po mapě se můžete prohánět na motorce.

Nová sezóna znamená nový season pass. Jeho součástí jsou mimo jiné i skiny Geralta z Rivie ze Zaklínače a Doomslayera z pekelné série Doom. Novinky ale budou přibývat i nadále. Jednou z nich má být třeba Hulk od Marvelu.

Nová technologie

I když vzniká řada her na nejnovější verzi Unreal Enginu, stále jsme neměli šanci vidět jeho plnou sílu. S novou sezónou ve Fortnite nám Epic ukázal některé z nových možností verze Unreal Engine 5.1. Momentálně je můžete vidět ve verzích pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Konkrétně si můžete všimnout detailnější přírody i měst díky technologii Nanite. Ta umožňuje renderovat miliony polygonů v reálném čase. V případě Fortnitu je přímo řeč o modelování každé cihly, prkna nebo stébla trávy. Celkově lepšímu dojmu z prostředí pomohou také virtuální mapy stínů, díky kterým vrhají stín i ty nejmenší předměty.

Zlepšení byste si měli všimnout i u nasvětlení díky Lumenu. Modely postav nyní lépe reagují na okolní zdroje světla. A na závěr přibylo TSR (Temporal Super Resolution), které má pomoct, aby vám hra i s vyšším množstvím detailů běžela plynule.

Zdroj: Epic Games