Fortnite v traileru ukazuje novou sezónu. Přichází celá řada oblíbených postav a inovací

Nová sezóna s názvem Paradise rozhodně nevypadá jako procházka rájem.

Fortnite míří do své čtvrté sezóny třetí příběhové kapitoly (ano je to chaos) a v ní dorazí do hry Brie Larson, Spider-Gwen a celá řada dalších známých postav.

Do světa Fortnite tentokrát proniká podivná chromovaná látka, kterou budete moci využívat jako speciální schopnost, ale také musíte přijít na to, o co jde a co se na ostrově vůbec děje.

Společně s dalším tajemným příběhem a postavami se ve hře objeví samozřejmě pořádná dávka nových skinů a kosmetických doplňků.