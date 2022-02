Forza Horizon 5 by se brzy mohla dočkat prvního rozšíření obsahu

Podle Twitterového účtu Aggiornamenti Lumia, který často informuje o dosud nevydaných DLC přídavcích a rozšířeních do her, by se závody Forza Horizon 5 mohly brzy obohatit o něco nového. Nejnovější DLC s kódovým označením "Woodstock_dlc_flight" se prý již aktivně testuje.

Na cestě je vlastně hned několik velkých rozšíření, kde každé přinese nové lokace, vozidla a výzvy. Expansion Bundle čtvrtého dílu nabídl hráčům např. velké datadisky Fortune Island a LEGO Speed Champions, u pátého dílu se očekává něco podobného.

Vše je prozatím bráno jako spekulace, vzhledem k dřívějším únikům je ale nejspíše jen otázkou času, až se potvrdí i toto. Počkejme si.