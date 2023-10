Forza Motorsport bude obsahovat české titulky. S dražší edicí můžete vyjet na okruh už tento týden

Po Starfieldu je další velkou hrou Xboxu nový díl závodů Forza Motorsport. Prohánění na okruzích ve více než 500 různých vozech bude ještě o něco příjemnější díky českému předkladu, který tuzemská pobočka potvrdila na sociálních sítích. Na PC a Xbox Series S|X vyjde nová Forza 10. října a stejně jako všechny hry od dvorních studií Microsoftu bude hned v den vydání v Game Passu.

Do cílové rovinky s českými titulky! 🇨🇿🏁



Forza Motorsport už 10. října na Xbox Series X|S, Windows PC a v předplatném Game Pass: https://t.co/Dauyt4FGWg pic.twitter.com/DT6K2HtfCl — Xbox CZ (@XboxCZ) September 24, 2023

Pokud není trpělivost vaší silnou stránkou, tak se do závodění můžete pustit už 5. října. Budete k tomu ale potřebovat prémiovou edici, která vás vyjde na 2 999 Kč. Cenovka to rozhodně není malá. Alespoň trochu to vedle předčasného přístupu kompenzují další bonusy jako balíček Race Day Car Pack, který vám do garáže přidá dalších 8 modelů. Její součástí je i Car Pass se 30 novými vozy každý týden, 2x rychlejší získávání kreditů a další přídavky.

Pro ty z vás, kteří mají předplacený Game Pass, je tady trochu úspornější řešení. Za

1 199 Kč si můžete pořídit Premium Add-Ons Bundle, který vám k základní hře přidá výše jmenované bonusy a zároveň vám hru zpřístupní už tento čtvrtek. Cena to také není malá, ale i když si to přičtete k předplatnému Game Pass, tak to vychází o poznání lépe než celá prémiová edice.