Forza Motorsport s vydáním nenabídne hraní na rozdělené obrazovce a další vychytávky

Nová Forza Motorsport patří k největším novinkám Xboxu, které vyjdou v průběhu letošního podzimu. Kreativní ředitel Chris Esaki o hře promluvil v každoměsíčním updatu. Tentokrát došlo i na nemilé zprávy. Trojice funkcí v čele s hraním na rozdělené obrazovce nebude hra podporovat v den vydání. „Investice do nových grafických funkcí a přepracování renderovacího enginu bohužel ztížily implementaci hraní na rozdělené obrazovce, kvůli čemuž ji nestihneme připravit při uvedení na trh.“

Podobný scénář nastal i pro spectator mód a v některých multiplayerových módech si nebudete moci zahrát proti jezdcům ovládaným umělou inteligencí. Z kontextu ale vyplývá, že i těchto funkcí bychom se měli dočkat v rámci budoucích updatů.

Trochu nám to připomíná situaci okolo Halo Infinite. Prvky jako editor Forge nebo možnost projít kampaň v kooperaci do hry přibývaly až dodatečně. Vývojáři také zprvu slibovali hraní na rozdělené obrazovce, ale tahle funkce se nakonec do hry vůbec nedostala. Snad to tedy s Forzou nebude podobný případ. Výsledek uvidíme až za pár měsíců. Nový díl Forza Motorsport se chystá na 10. října pro PC a Xbox Series S|X.

Zdroj: GameSpot