Fotbalista Antoine Griezmann láká na nový esport tým Grizi

Antoine Griezmann je hvězdou fotbalového velkoklubu FC Barcelona, ale je o něm také známo, že má v oblibě třeba Fortnite, z něhož si i zapůjčil taneček "Take the L" pro svoji ikonickou oslavu gólů. Teď dělá další krok směrem k virtuálním světům, když se rozhodl společně se svým bratrem založit esportový tým Grizi. Tým by měl soutěžit ve hrách Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Fortnite, Rainbow Six Siege a FIFA.

Griezmann není první sportovní stálicí, která k podobnému kroku sáhla. Už v dřívějšku se do vod esportu vydal například Neymar, Shaquille O´Neal nebo Odell Beckham Jr. Tito sportovci však nezakládali zcela nové týmy. Svůj vlastní tým od píky začal v dřívějšku budovat také třeba český fotbalový reprezentant Jakub Jankto, jehož Sampi má ve své stáji hvězdy her jako FIFA, NHL či Trackmania a momentálně plánuje pro svůj tým spustit první týmový gaming house v České republice. Má podle vás v zavedené konkurenci Griezmannův nový tým šanci na sbírání úspěchu?