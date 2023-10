Fotíme v New Yorku. Marvel's Spider-Man 2 ukazuje, jak má ve hrách vypadat městské prostředí

Už první Marvel's Spider-Man z roku 2018 vypadal graficky skvěle. V pokračování si s grafikou studio Insomniac Games vyhrálo ještě o něco víc, i když se to na první pohled tak nemusí zdát. Nejde totiž o nic převratného. Pokud jste čekali revoluci, budete zklamaní. To ale neznamená, že pokračování příběhu, ve kterém se poprvé objevili známí záporáci jako Kraven a Venom, nepatří mezi jedny z nejlépe vypadajících her za tuto generaci.

Dlouhé roky se v rámci grafických novinek probírá technologie ray tracing. Tu vývojáři ve druhém Spider-Manovi využívají hojně. Ať už si v nastavení grafiky vyberete jakoukoliv možnost, uvidíte ray tracing v různých podobách pokaždé. Pokud by vás zajímala technická stránka do detailů, doporučujeme zhlédnout rozbor od Digital Foundry, ve kterém přímo srovnávají nastavení preference na výkon a lepší grafiku.

Sám jsem v rozšířené verzi herního New Yorku strávil pár desítek hodin, a i když nejsem vůbec zkušený fotograf, zdejší foto mód je naprosto jednoduchý a intuitivní, aby si v něm mohl cvaknout parádní snímek opravdu každý. Ještě by to chtělo přidat možnost změny herní doby a počasí a byl by perfektní.