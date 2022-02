Fotíme v zamořených uličkách Dying Light 2: Stay Human. I apokalypsa může mít šmrnc

Letošní herní rok se teprve rozjíždí, hned z kraje se však přiřítil několikrát odkládaný titul Dying Light 2 s podtitulem Stay Human. Nebudeme na tomto místě zbytečně skromní, jde bezpochyby o jednu z neočekávanějších her roku 2022, a to dokonce i v konkurenci skutečně velkých AAA titulů. Vývojáři z polského studia Techland byli postaveni před svůj zatím nejambicióznější projekt, který měl navázat na úspěšný první díl z roku 2015. Jejich dlouhé snažení a několik nepopulárních odkladů se však rozhodně vyplatilo, neboť pokračování této dynamické zombie akce se povedlo.

Recenze hry Dying Light 2: Stay Human. Vítejte v ráji

Jedná se totiž o pokračování ve velkém stylu. Druhý díl pochopitelně plně navazuje na svého předchůdce, a to jak příběhově, tak především herními mechanismy. Opět se tak dostáváme do otevřeného postapokalyptického světa zamořeného nemrtvými, ale také nepřátelskými frakcemi. I tentokrát hraje hlavní roli především akční zábava tak trochu béčkového stylu, parkour a zejména dynamická a nikdy neutuchající akce. Vývojáři však zážitek z prvního dílu učinili o dost intenzivnějším a veškeré mechanismy masivně rozšířili. Druhý díl je tak větší, komplexnější a vymazlenější, a to jak z hlediska příběhu, zpracování, tak samozřejmě i samotné hratelnosti.

V oblasti grafického zpracování se Dying Light 2 bohužel nemůže srovnávat s těmi největšími AAA tituly určenými pro novou generaci konzolí, veškeré nedostatky v této oblasti ovšem vývojáři vyvážili skvěle zpracovaným postapokalyptickým prostředím plným strachu a beznaděje, což bychom rádi prezentovali i v naší dnešní galerii. Vypravíme se napříč promořeným Villedorem, zavítáme na vrcholky budov, ale také i do podzemí. Ukážeme vám město ve dne i v noci, kdy se výrazně mění způsob hratelnosti. Nezapomeneme v žádném případě juknout ani na několik výrazných vedlejších postav a nezapomeneme ani to, na co všichni čekáte…na zombíky. Ten nejintenzivnější zážitek ovšem poznáte až při samotném hraní.