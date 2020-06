Fotografové vyrazili do apokalypsy, pořídili krásné snímky z TLOU Part II

The Last of Us: Part II vzbudilo ještě před svým vydáním značnou kontroverzi a ani po vydání se situace moc nezměnila. Někteří hru milují, další zatracují. Náš názor jste se mohli dozvědět v recenzi, osobně jsem byl hrou nadšen jak po vizuální, tak po obsahové stránce. Dnes se ale naštěstí nemusíme pouštět do lesbických intrik a dalších témat, která očividně hráče hluboce zasáhla. Dnes se podíváme na audiovizuální kabátek, který umí vyrazit dech.

The Last of Us: Part II podobně jako jeho předchůdce uzavírá svou generaci konzolí a tudíž dokáže z PS4 vymáčknout to nejlepší. Jako většina velkých exkluzivit také nabízí hráčům propracovaný foto režim, ve kterém si můžete zachytit každý moment, upravit si ho, pohrát si s úhlem kamery, kontrastem, filtry a přidat celou řadu efektů. Výsledkem je často velmi atmosférický snímek a drsná šeď apokalypsy na tom nic nemění.

Vydali jsme se tak na internet a posbírali ty nejlepší snímky, co hráči během svého putování krajinou pořídili, a k tomu nafotili i nějaké vlastní. Jaký je váš favorit?