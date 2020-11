Fotografové vyrazili do Londýna, Watch Dogs jsou plné policie a ray tracingu

Watch Dogs Legion se považuje za první opravdu next-gen hru, která se objevila na PS5 a Xbox Series S/X. Mnohem více nás ale zaujala právě PC verze, protože ve spolupráci s Nvidií přinesla hráčům opravdu bohaté možnosti nastavení, od 4K rozlišení a mnoha detailů až po obligátní ray tracing a technologii DLSS 2.0. Obojí dokonce hned v několika úrovních, abyste si grafickou stránku hry opravdu přizpůsobili podle sebe. Hra ale také za tímto účelem vyžaduje grafickou kartu z rodiny RTX.

Watch Dogs Legion: hackerské žně v Londýně | Recenze

Vyrazili jsme tedy spolu s ostatními hráči do ulic Londýna, ale předtím jsme se zavrtali do grafického nastavení. Po nastavení maximálního rozlišení, ultra detailů a především přepnutí na DirectX 12 (v základu je nastavena 11 verze) jsme se už vydali do sekce grafické kvality. Ray tracing je tu k dispozici hned v několika úrovních, Ultra nastavení se postará o věrohodné odlesky v reálném čase víceméně na všech plochách, od louží pod vašima nohama po lesklé karosérie vozidel a výloh obchodů. Chceme si přece Londýn užít, takže jak bychom mohli klesnout pod tuto hranici.

Aby hra běžela plynula i v takovém náporu, potěšila nás Nvidie i zde technologií DLSS 2.0, která vyhlazuje hrany objektů a celkově zjemňuje kousání objektů, a přitom udržuje stabilní framerate. My jsme si vybrali režim Performance, který je doporučován pro 4K displeje. Rozdíl mezi zapnutým a vypnutým DLSS tu překvapivě nebyl vidět tak drasticky, jako například ve hře Control od Remedy, stále ale hra působí mnohem plynuleji i při rychlém pohybu kamery. Rozdíl je naopak zatraceně znát při vypnutém ray tracingu, Londýn je totiž zcela viditelně téměř vytvořen pro lákání hráčů na všemožné kaluže, neony a noční život, a pokud se rozhodnete ray tracing vypnout, rozdíl je opravdu poznat.

Watch Dogs: Legion se zapnutým ray tracingem po vás bude chtít kartu RTX

Vše bylo testováno na herním notebooku Asus Zephyrus S GX502 s procesorem i7 deváté generace a grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 2070.