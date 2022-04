FromSoftware by na další hře mohl spolupracovat s Brandonem Sandersonem. Naznačil to sám spisovatel

Spolupráce s Georgem R. R. Martinem vyšla japonským vývojářům na jedničku. Možná, že to není poslední knižní autor, se kterým se pustí do spolupráce.

Po vydání Elden Ringu se okamžitě začalo spekulovat o tom, co dalšího kutí FromSoftware. Podle úniků by jedním z jejich projektů měl být nový díl Armored Core, ale mimo to by mohla v jejich studiu vznikat další hra ve spolupráci se spisovatelem fantasy knížek Brandonem Snadersonem. Ten je autorem sérií jako Bílý písek, Mistborn nebo Archiv Bouřné záře.

Spolupráci sám Sanderson naznačil na svém streamu, kde rozbaloval dárky s tematikou Elden Ringu, které mu právě FromSoftware poslal. "Mají zájem na něčem společně pracovat. Já vlastně taky. Takhle to vidím: mám pro ně něco v hlavě, takže bych jim měl svůj nápad poslat a uvidíme, co si o tom myslí."

Sanderson dále říká, že se dokáže nadchnout pro spoustu věcí. Jako příklad uvedl Magic: The Gathering, kdy strávil čtyři roky prací na příběhu, takže když ho tvůrci Magiců oslovili, tak jim měl okamžitě co nabídnout. "Stejně přemýšlím i o tom, co bych udělal pro Soulsborne hru. Je jasné, že o tom nerozhoduji sám, že? Ale mám to někde vzadu v hlavě, takže možná o tom někdy uslyšíte. Mám pár nápadů. Vždycky mám pár nápadů." Není to sice potvrzení toho, že se této spolupráce opravdu dočkáme, ale po spolupráci s Martinem nic není nemožné.

FromSoftware by jako další ani nemusel přijít s novou značkou. Přeci jen už ve svém prohlášení řekli, že se chystají svět Elden Ringu dále rozvíjet. Kromě pokračování se tedy nabízí i DLC a Bandai Namco ho chce rozšířit i do dalších médií. Už Dark Souls i Bloodborne mají své komiksové příběhy, takže ani u Elden Ringu by nás to nepřekvapilo.

Zdroj: wccftech