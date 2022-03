FromSoftware slaví. Elden Ring prodal 12 milionů kusů a další projekty jsou na cestě

Vydavatelský dům Bandai Namco společně se studiem FromSoftware oznámili, že čerstvě vydaný RPG hit Elden Ring už stihl celosvětově prodat přes 12 milionů kopií. Vzhledem k tomu, že oficiální datum vydání bylo 25. února, jde o jednu z nejrychleji se prodávajících her celého katalogu společnosti. Kultovní Dark Souls 3 například prodal "pouze" 10 milionů kopií za celou dobu své existence.

Recenze hry Elden Ring. Nejpřístupnější soulsovka?

Vzhledem k tak velkému úspěchu je pochopitelné, že se chce vydavatelství svézt na vlně chechtáků. FromSoftware tedy v nedávné tiskové zprávě odhalil, že Elden Ring chce studio jako značku rozvíjet a chystá hned několik nových projektů pod jeho křídly.

Jak studio, tak vydavatel tak rozhodně má zájem o to udržet Elden Ring na očích publika co nejdéle. Otázkou je, co konkrétně se v tomto univerzu chystá. Na druhý díl je pravděpodobně ještě brzy, mohlo by tedy jít o DLC, datadisky nebo rozšíření příběhu s dalším obsahem. Uvidíme již brzy.