Frostpunk 2 se ukazuje v prvním pořádném traileru. Od prvního dne bude součástí Game Passu

Po menší ochutnávce ze závěru loňského roku se vývojáři z 11 bit Studios konečně podělili o pořádnou ukázku z chystaného pokračování své strategie Frostpunk. Vše, co na videu vidíte, je zachyceno přímo z hraní, i když samozřejmě nechybí upozornění, že se finální forma může lišit. Stále nevíme, kdy se do promrzlých krajin opět vydáme, ale mělo by to být v první polovině letošního roku. Hra pak bude dostupná rovnou i skrz Game Pass pro PC a Xbox Series S|X. Vedle toho vychází i na PlayStation 5.

30 let po událostech prvního dílu zima stále neustupuje. Vaše město se ale za tu dobu pěkně rozrostlo. S větší rozlohou přichází také více starostí, což si můžete ověřit v samotné ukázce, kde to mezi obyvateli pořádně vře. Každá skupina vidí situaci trochu jinak a udělá všechno proto, aby dosáhla svého. Během hraní tak dojde na protesty, stížnosti, stávky a o nových zákonech se bude rozhodovat formou hlasování.

Nejdůležitější záležitosti se budou řešit v městské radě, kde v roli správce musíte najít přijatelné východisko pro každou situace. Zároveň se stále staráte také i o rozšiřování města a jeho provoz, do čehož spadá také zajištění dostatku tepla a jídla. Zdrojů není nikdy dostatek, takže musíte využít své manažerské schopnosti tak, aby se alespoň trošku vyšlo vstříc každé skupině obyvatel.