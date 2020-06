Frostpunk láká na své poslední DLC On The Edge

Strategická hra Frostpunk, která se odehrává v nehostinném světě, jehož výčet problémů čítá nespočet položek, ale globální oteplování mezi nimi není, se ještě naposledy připomene závěrečným DLC. Jeho jméno bude On The Edge a první teaser nám toho o ní příliš neprozrazuje. Víme alespoň, že se rozšíření dočkáme v létě. Co jiného ostatně v parných dnech zapnout, když ne Frostpunk, v němž musíte překonávat teploty kolem stovky pod nulou. Hned za to teplo určitě budeme radši.

Podle toho, co sdělil hlavní designer Maciej Sulecki, se budete muset vypořádat především s problémy, které budou dělat sami obyvatelé vaší kolonie. Ti se totiž mohou velmi radikálně rozcházet ve svých názorech a pohledech na jednotlivé problémy. Vy je budete muset sjednotit a přežit tak krutou zimu. Těšit se můžete na nový scénář, který vás zavede do zdevastované mapy s unikátními mechanikami. Nebude tak nejspíše nouze ani o novinky.

Frostpunk vyšel v roce 2018 na PC, Xbox One a PS4 a stal se mezi hráči oblíbeným díky morálním dilematům a složitým volbám, které přinášel. Jeho tvůrci se již dříve proslavili minimalistickou hrou This War of Mine. Dáte šanci dalšímu přídavku pro Frostpunk?