Futuristický Ghostrunner vyjde na konci října. Ještě před tím ho čeká beta

Poprvé jste si Ghostrunnera mohli všimnout už na loňském Gamescomu. V letošním Summer Game Festu dostal také dost prostoru a v rámci letního festivalu na Steamu jste si mohli vyzkoušet krátkou ukázku. Od dob Mirror's Edge tady žádná pořádná parkourová akce nebyla, takže zájem o Ghostrunnera je poměrně velký. V plné verzi na PC, PlayStation 4 a Xbox One konečně dorazí 27. října.

Pokud by vám uniklo, o co vlastně jde, tak Ghostrunner je hardcore akce z pohledu první osoby zasazená do kyberpunkového světa. Postava, za kterou hrajete, je elitním bojovníkem, který je schopný bojovat jak v realitě, tak v kyberprostoru. Díky svému propojení s technologií se může postavit nepřátelům z věže Drahma, což je poslední útočiště lidstva.

Pro nedočkavce tvůrci na začátku října budou pořádat uzavřený betatest. V případě, že máte zájem se do něj zapojit, zamiřte na jejich Discord server, kde se dozvíte vše potřebné.