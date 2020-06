Fyzické kopie her budou brzy minulostí, tvrdí šéf Frontier Developments

Fyzické kopie počítačových her se blíží ke svému konci. Tvrdí to David Braben, který je ředitelem vývojářského studia Frontier Developments. To se v poslední době připomnělo třeba tycoonovkou Planet ZOO. Pandemie koronaviru podle Brabena pouze urychlila proces přechodu na čistě digitální formu distribuce.

Při diskusi o dopadech koronaviru na herní průmysl se zaměřil na změny v chování hráčů. Ti právě nyní prý začali hry nakupovat častěji v digitální podobě. "Zaznamenali jsme výraznější přechod od fyzických kopií k digitálním. Je to dobrá věc. Zbývají nejspíše dva až tři roky, než fyzické kopie postupně zmizí a současná situace to ještě akcelerovala," konstatoval. Podobný názor sdílí i Strass Zelnick z Take-Two, který však dodal, že by fyzické kopie neměly vymizet úplně a ani si to nepřeje.

Dále se Braben pozastavil nad tím, že právě herní průmysl jako jeden z mála z aktuální zdravotní situace zvládl vytěžit pozitivní výsledky. Prodeje totiž rostly a stejnou tendenci měl i samotný počet hráčů. Upozornil, že mnozí lidé si koupili v karanténě svoji první herní konzoli a je velmi pravděpodobné, že pro ni budou i nadále kupovat hry. Porovnal také situaci s ostatními segmenty zábavního průmyslu, které při koronavirové krizi trpěly. Díky tomu se podle Brabena z videoherního průmyslu stává pro mnohé lákavý prostor pro bezpečné investice, které podobné krizové scénáře tolik neovlivní.

Trend přechodu na digitální distribuci zachytil v minulém roce také Microsoft, který přišel s verzí Xboxu bez mechaniky. Kupujete ještě fyzické kopie her pravidelně, výjimečně a nebo už se jim vyhýbáte?