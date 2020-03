Gabe Newell věří, že konkurence mezi digitálními obchody prospívá

Společnost Valve věří, že konkurence je zdravá a prý jim situace kolem rivality Steamu a Epic Games Store vůbec nevadí. V posledním čísle časopisu Edge se generální ředitel a spoluzakladatel studia Valve, Gabe Newell rozpovídal o svých pocitech ohledně konkurence, jako je Epic Games Store.

Ukázalo se, že mu to ani moc nevadí, protože konkurence může být dobrá věc, i když se to zdá být ošklivé z krátkodobého hlediska.

"Konkurence mezi herními obchody je úžasná pro všechny," řekl Newell. "Soutěžíme o to, kdo má lepší ceny a chová se lépe k zákazníkům. Drží nás to při zemi. Z krátkodobého hlediska to může být ošklivé, neustálé pře, přehazování exkluzivních her. z dlouhodobého hlediska to ale prospěje všem."

Epic Games Store byl spuštěn v prosinci roku 2018 a každý týden teď rozdává hry zdarma a láká exkluzivními hity, jako bylo Metro Exodus či Borderlands 3. Co si o bitvě Steamu a Epicu myslíte vy?