Game Of Thrones: Beyond The Wall - vzhůru do boje | Recenze

Co baví Oficiální licence

Důraz na příběhové vyprávění

Velké množství hrdinů

Povedená grafická stránka Co vadí Časté loadingy

Určeno především fanouškům předlohy

Trvanlivost titulu není největší 7 /10 Hodnocení

O tom, že hry na motivy filmových předloh či seriálů táhnou není pochyb. Důvodů k tomu jistě najdeme mnoho, tím nejzásadnějším je ovšem možnost rozšíření již známého univerza a následné přenesení do interaktivnější podoby, což má za následek ještě výraznější a intenzivnější prožívání původní předlohy. To si pochopitelně uvědomí i vývojáři z Behaviour Interactive, kteří upřeli svou pozornost na seriálového giganta Hra o trůny z produkce HBO. Jak moc je tato tahová strategie blízká své filmové předloze a čím se snaží nalákat hráče?

S licencí jde všechno lépe

Game Of Thrones: Beyond The Wall se pochopitelně snaží vytěžit co nejvíce ze své seriálové předlohy. A je to znatelné již při prvním spuštění. Přesto však nejde o pouhé stínování původního námětu, ale spíše o snahu rozšířit celé vyprávění. Příběh se tak odehrává několik desítek let před hlavní dějovou linkou, jak ji známe ze seriálu. V pozici velitele Noční hlídky má hráč za úkol zorganizovat a vést výpravu za Zeď. Důvodů je hned několik, tím hlavním je ale nalezení vůdce. Samotná hra tak začíná krátce po zmizení Bryndena Riverse, aby umožnila hráčům prožít krutou výpravu po GOT světe. Výpravu plnou krve, utrpení a nelítostného boje.



Po grafické stránce jde o solidní výkon

Způsobů, jak titul pojmout, měli vývojáři rozhodně mnoho, Behaviour Interactive zvolili cestu tahové strategie, ve které jde především o rekrutování nových válečníků, jejich vylepšování, levelování a především časté bojůvky s důrazem na taktické hledisko. Těžko říct, jestli je právě tahle cesta tou nejžádanější, každopádně smysl rozhodně dává.

Vývojáři celkem pochopitelně necílí na „kdovíjaké“ hráče, ale konkrétně na fanoušky seriálu.

Vyprávění celého příběhu je uskutečňováno skrze pohledně animované cut-scény s dodatečnými texty, jak jsme si již u mnoha mobilních her zvykli. Nutno poznamenat, že zaměření na příběh je opravdu znatelné, což se pochopitelně neobejde bez poněkud objemnějšího důrazu na narativní stránku. Vývojáři tak celkem pochopitelně necílí na „kdovíjaké“ hráče, ale konkrétně na fanoušky seriálu.



Důraz je kladen zejména na podání příběhu

Chtějí jim prostřednictvím mobilní hry prohloubit zážitek, a hlavně chtějí přinášet něco nového a získat si svou vážnost. Pro někoho tak mohou být časté a „upovídané“ cut-scény poněkud otravnou záležitostí. Ve světě mobilních her osobně preferuji přímočarost a dynamiku, na druhou stranu Game Of Thrones: Beyond The Wall je silně příběhová hra, která podobný přístup vyžaduje, ať už s tím někdo souhlasí nebo ne.

Známé i neznámé

Samotná hratelnost je potom založená na správě vojska, rekrutování nových oddílů, jejich levelování a zejména masakrování formou tahových soubojů. Veškerá uvedená hratelnost je zakomponovaná do zmíněného naračního rámce. Beyond The Wall sice do jisté míry obsahuje prvky RPG, oproti jiným hrám na tento aspekt neklade výraznější důraz.



Ve hře najdeme známé i zcela nové postavy

Mnohem výraznější je spíše snaha o nabídku co nejpestřejší palety hrdinů a jednotek. I díky tomu se lze ve hře setkat se známými postavami jako např. Jon Snow, Daenerys nebo Melisandre. Mimo to lze pochopitelně rekrutovat i řadu postav zcela nových. A aby byla seriálová licence využita na maximum, získávat můžeme např. speciální obleky známých postav apod.

Hratelnost příběhové linky využívá zejména mikromanagementu v hlavní lobby. Zde můžete nakupovat vybavení, levelovat postavy, účastnit se speciálních eventů nebo např. pročítat poměrně solidně zpracovaný kodex, který odpoví na mnoho otázek k jednotlivým postavám či příběhu jako takovému. Postupným progresem a zvyšováním úrovně se potom hráčům zpřístupňují další možnosti jako například Hero Arena. Veškerá hratelnost je potom opět založená zejména na správném výběru jednotek a taktickém tahovém souboji.



Souboje patří ke klíčovým prvkům hry

Ty v Game Of Thrones: Beyond The Wall hrají zásadní roli a patří k tomu nejzábavnějšímu na celém titulu. Pozornost je třeba věnovat jejich kombinaci, úrovni či speciálním schopnostem. Samotný boj se potom odehrává povětšinou v max. deseti kolových tazích, během kterých je třeba porazit soupeře. Odměnou jsou samozřejmě nejrůznější suroviny či herní měna. Souboje lze absolvovat manuálně nebo pro nedočkavé také v automatickém režimu.

Souboje v Game Of Thrones: Beyond The Wall hrají zásadní roli a patří k tomu nejzábavnějšímu na celém titulu.

Přestože asi nejde o nejšťastnější řešení, rozhodně si dokážeme představit situaci, kdy budou někteří hráči věnovat větší pozornost zejména managementu vojska, než boji samotnému. Mírným zklamáním je ovšem hodně podstřelená obtížnost na úroveň normal. V pozdějších fázích hry si lze sice odemknout také úroveň heroic, každopádně titul obecně před hráče nestaví výraznější výzvy, což je u taktické strategie poměrně škoda. A to platí i v soubojích s bossy, které bohužel nepobraly ani výraznějších rozměrů a jsou občas sotva postřehnutelné.

Minimální trvanlivost nevyznačená na obalu

Veškeré možnosti a všechno to válčení sice působí zpočátku poměrně zábavně a cool, přesto však postupem času přichází pocit vystřízlivění a dostaví se pocit stereotypu. Přiznám se však bez mučení, nejsem fanouškem seriálu, a proto si mě hra nedokáže získat touto cestou. Je však pravděpodobné, že pro milovníky předlohy bude trvanlivost o dost výraznější.



Titul cílí především na fanoušky předlohy

Titul ovšem zdobí poměrně detailní a povedená grafika, která vynikne zejména na výkonnějších mobilních zařízení. Jistě si zahrajete i na slabších strojích, každopádně opět platí, že výkonu není nikdy dost. Huawei P30 Lite sice zvládal plynulou hratelnost, soudě dle teploty přístroje ale dostal solidně zabrat. Výkonnější Samsung Galaxy S20 dokázal ukočírovat nejvyšší detaily a ani se nezapotil, každopádně bez lehkého zahřátí to nešlo ani zde. Výtky směřují k neustálým loadingům, které hru zbytečně brzdí. Nejde o dlouhé chvíle, každopádně jejich frekvence vede ke ztrátě celkové dynamiky. Zejména potom mezi jednotlivými cut-scénami nepůsobí dobře.

Po technické stránce je Game Of Thrones: Beyond The Wall v dobrém stavu, podobně je na tom i samotné ovládání. Hra je koncipována na šíři mobilního přístroje, jednotlivé nabídky jsou přehledné, i když z počátku se můžou zdát hodně obsáhlé.

Samotnou kapitolou jsou pochopitelně nepopulární mikrotransakce. Titul je nabízen zdarma, proto si asi každý udělá obrázek sám. Absence reklam tedy vede k důrazu na dodatečné nákupy ve hře. Jde však o zcela pochopitelný krok, který naštěstí nikterak výrazně nekazí celkovou hratelnost. Není zbytečně vlezlý ani agresivní a při troše ignorantství si ho lze i celkem úspěšně nevšímat.

Verdikt Game Of Thrones: Beyond The Wall je tak ve finále víceméně průměrnou mobilní hrou, která těží zejména z oficiální licence své předlohy a je určena především pro fanoušky tohoto univerza. Těm nabízí příjemné virtuální rozšíření, známé i nové postavy a především povědomou atmosféru. Bohužel ostatní hráči příliš radosti k úspěchu mít asi nebudou a je dost pravděpodobné, že mnohé přehmaty budou jistě vnímat mnohem intenzivněji. Titul skutečně staví zejména na silné narativní lince v návaznosti na svou předlohu, důrazu na známé a mnoha odkazům k seriálu. Ocenit musíme povedenou grafickou stránku a propracovaný management jednotek, odpustit ovšem nemůžeme časté loadingy či rychle se formující stereotyp. V základu tu tak máme průměrnou hru, která se přehupuje přes a nebo pod na základě přístupu k předloze.

Hra byla recenzována na telefonech Huawei P30 a Samsung Galaxy S20.