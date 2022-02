„Game Pass od Sony“ se blíží. Herní předplatné pro PlayStation nabídne tři tarify

Bloomberg již v prosinci informoval o tom, že se japonský videoherní gigant chystá

spojit předplatná PlayStation Plus a PlayStation Now. Podle nových informací Jeffa

Grubba z magazínu GameBeat by se nová služba s kódovým označením Spartacus

měla začít testovat v nadcházejících týdnech s tím, že v březnu ji Sony definitivně

oznámí.

Bloomberg: Sony chystá odpověď na Game Pass. Spojí PlayStation Plus a Now

Dle Grubba si sjednocené předplatné ponechá název PlayStation Plus (PS+) a tarify budou označené jako Essentials, Extra a Premium, za které si Sony bude účtovat 10, 13 a 16 dolarů měsíčně.

Chystané tarify PlayStation Plus PS+ Essentials PS+ Extra PS+ Premium cena 10 $ 13 $ 16 $ online multiplayer ✔️ ✔️ ✔️ slevy na nákupy ✔️ ✔️ ✔️ každý měsíc hry zdarma ✔️ ✔️ ✔️ neomezený přístup do katalogu ❌ ✔️ ✔️ streamování her ❌ ❌ ✔️ zkušební verze her ❌ ❌ ✔️ „Classic games“ ❌ ❌ ✔️

Essentials má být ekvivalentem současného PS+, účet tedy odemkne online multiplayer a každý měsíc hráči dostanou tři či více her, které jim zůstanou přístupné, dokud si PS+ platí. Extra navíc nabídne neomezený přístup do katalogu starších her, což už dnes Sony nabízí v – u nás nedostupném – PS Now. Na rozdíl od Xbox Game Passu tam nebudou čerstvé novinky od Sony v den vydání, firma ostatně tento model v minulosti několikrát zpochybňovala.

Nejvyšší tarif Premium nabídne navíc ještě streamování pro počítače a mobily (jako dnes PS Now) a zkušební verze her. Zde by měly být i ony čerstvé novinky, avšak s časovým omezením, po jehož uplynutí budou hráči muset zaplatit za plnou verzi. Posledním bonus jsou pak tajemné „Classic games“. Jde snad o PlayStation Plus Collection, tedy sadu 20 velkých her z PS4, které dnes dostávají majitelé PS5 s předplatným PS+?

Grubb upozorňuje, že názvy tarifů i ceny se můžou lišit, jejich rozdělením podle dostupných funkcí si je ale jistý.