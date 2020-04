Gamescom 2020 se uskuteční digitálně, výstava byla zrušena

Velké veřejné akce se v Německu nerozběhnou při nejmenším do konce srpna. Stanovuje to rozhodnutí tamní vlády a organizátoři Gamescomu tak definitivně potvrdili, že letos se na konference fyzicky nepodíváme. Na rozdíl od E3 se však můžeme utěšit alespoň digitálním šidítkem.

❗ Even though not all details are known at present, the nationwide ban on major events until the end of August will also affect the planning for #gamescom2020. Furthermore: gamescom 2020 will definitely take place digitally! We will provide further information shortly. ❗