GamesCom 2022: Sledujte přímý přenos z akce Xbox Booth Live

Jedna z největších tiskovek letošního GamesComu samozřejmě patří Microsoftu a herní platformě Xbox.

Není tajemstvím, že jednou z nejočekávanějších akcí letošního GamesComu je tiskovka Microsoftu, která se bude točit kolem nejnovějších herních pecek pro PC a konzole Xbox.

A rozhodně bude co ukazovat, jak od předních studií Microsoftu, tak partnerů třetích stran. Podíváme se na Minecraft Legends, A Plague Tale: Requiem, Pentiment, Sea of Thieves a celou řadu dalších her včetně oznámení novinek.

Stream začíná dnes, 25. srpna od 14:00 hodin našeho času.