Gears 5 Hivebusters: Tomb Raider s Lancerem v ruce | Recenze

Co baví Úchvatný level design

Příjemné rozšíření příběhu

Zábavné úrovně a originální nápady Co vadí Speciální schopnosti berou na výzvě

Lpění na akci na úkor intenzivnějších bojů 8 /10 Hodnocení

Jsem obrovským fanouškem Gears of War a Halo, každopádně jen jejich singleplayeru. Poslední Gears 5 jsem odehrál dokonce třikrát, ale u kampaně strávil v součtu maximálně 5 hodin. Raději si užívám tajuplnou atmosféru světa, procházím chytře navrženými úrovněmi a prodírám se přes nepřátele, než abych se potil u multiplayerových zápasů či se bránil proti hordám nepřátel. Takže patřím mezi lidi, pro které bylo DLC s kampaní příjemným oznámením.

Není to však čistě o kampani. DLC Hivebusters je jistým úvodem do režimu Escape. Seznámí vás s hlavními hrdiny a celým smyslem módu. Bohužel praktiky z multiplayeru jsou jeho největší slabinou.

Swarm musí být poraženo

Válka se Swarm je v plném proudu. Gears 5 ukázalo, že Swarm jsou možná ještě horší než Locusti a lidstvo opět bojuje o své přežití. Zcela odtrhnutý od událostí hlavní hry, oddíl Scorpio tvořený trojicí Lahni, Keegan a Mac svádí vlastní válku. Na tropickém ostrově naši hrdinové postupně zjišťují novou možnost, jak rozdrtit Swarm. Jejich pozornost získá zvláštní jedový mrak a jejich velitelem se stane starý známý plukovník Hoffman. Ale víc nebudu prozrazovat.



Hivebusters je schopné namazat Tomb Raider na chleba

Zmínění Tomb Raidera v nadpisu není náhodné. Hra začíná ztroskotáním na tropickém ostrově a velkou část hry strávíte nejen jeho průzkumem, ale také zkoumáním artefaktů místního kmene. Gears se však nemá za co stydět, od džungle, ve které div nenarazíte na Laru Croft po lávovou pevnost, za kterou by se nestyděl ani Doom. Pokud něco Hivebusters dokázalo, je to vizuální senzace.

Celé DLC míří do akčnějšího až Tomb Raiderovského stylu. Budete často klouzat po strmém svahu, utíkat z vybuchující pevnosti či sjíždět po proudu lávy. Hivebusters se vám snaží nedopřát oddechu a skoro se zdá, že když už nemá Xbox Series X startovací titul, musí to vynahradit alespoň tímhle. Rozlučte se s otevřeným světem, na ten tu nebude čas.

Jiný pohled na sérii

Hivebusters však působí na efekt možná až příliš. Ze hry se z velké části vytratila výzva a pocit postupného probojování skrz. Pár delších bojů tu sice máte, nicméně většina šarvátek ztrácí na napětí. Hlavním přešlapem je, že postavy mají speciální schopnosti. Ano, v původní kampani Gears 5 jsou také, ale odemykají se pouze skrze robůtka Jacka. Pokud je ovládán jiným hráčem, už je nemáte. Když hrajete sami, je jejich použití dost omezené a spíš vás mírně podporují.



Příběh je hlavně o tom, co vedlo k módu Escape. Bohužel praktiky z multiplayeru se sem nehodí

Zde schopnosti mění celý styl hry. Při hraní kampaně Gearsů je typické, že hlídáte každý náboj a po nové munici se vrhnete jak důchodci po zlevněném másle. Zde to však řeší Keegan s možností doplnit náboje. A to do všech zbraní… samozřejmě jsem půlku hry používal granátomet. Nicméně energetický štít Maca a blesková dýka Lahni na sebe také umí upozornit a z děsivých monster nadělají fašírku možná až příliš rychle.

Problém spočívá v tom, že v multiplayeru používáte schopnosti ve spěchu. Escape dostál svému jménu a v zoufalé situaci jsou schopnosti spíše nadějí na úspěch. V kampani ale působí jako ultimátní zbraň. Je to, jak kdybyste chtěli použít vteřinové lepidlo na spojení elektrických obvodů. Používáte užitečný nástroj, ale v místě, kde se vůbec nehodí.

Fantastický zážitek

Škoda je, že právě to lpění na tom, že přece uvozujeme mód Escape, podráží jinak skvělý zážitek. Vlastně mohu doporučit ignorovat, že něco jako speciální schopnosti existuje. Bez nich jsou Hivebusters ukázkou úchvatného level designu, jaké mu mohou ostatní Gears of War závidět. Boj na větvích stromu či noční šarvátka v ulicích domorodé osady, hra má mnoho odvážných a originálních momentů, které naprosto nadchnou.



Level design dělá dobré jméno celé sérii

Gears of War se vždy chlubilo originálními nápady. Rád vzpomínám na boje na vzducholodích či ve střevech gigantického červa. Hivebusters to jen ctí a nabízí díky tomu velmi příjemnou akční jízdu a strhující vizuální senzaci. DLC je sice velmi krátké, ale jeho vyzkoušení mohu jen doporučit. Navíc to v mém případě PC bylo téměř bez bugů.