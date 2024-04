Gears 6 se poprvé ukáže v létě, říkají insideři. Má překvapit vysokou kvalitou grafiky

Několik let o ní nepadla ani zmínka, ale nesmíme zapomínat na to, že Gears patří mezi největší exkluzivní značky Xboxu. Série, dříve známá jako Gears of War, se naposledy ukázala před čtyřmi lety s tahovkou Tactics. Je ale tak nějak veřejným tajemstvím, že ve studiu Coalition vzniká regulérní pokračování, které bychom podle nových informací měli poprvé vidět během letní prezentace Xboxu začátkem června.

Shoduje se na tom několik zdrojů. The Verge píše, že Gears nebudou jedinou novinkou, kterou v létě Xbox představí. To samo o sobě ale stačilo, aby se rozproudily diskuze o pokračování dříve velmi oblíbené značky. Oznámení nového dílu potvrzuje také Jeff Grubb v podcastu Kinda Funny Xcast. Ani jeden ze zdrojů ale zatím nepřinesl podrobnosti. S jediným náznakem přišel insider, který na X vystupuje jako Shinobi602. Ten v reakci na chválu grafické kvality Hellblade 2 odpověděl na webu Resetera, že by si hráči měli počkat, až uvidí Gears. "Lidi na to nejsou připraveni."

Pokračování Hellblade vypadá z ukázek opravdu skvěle. Pokud studio Coalition připravuje ještě něco lepšího, tak se mohou hráči na Xboxu těšit na opravu parádní pokoukání. Z minulosti víme, že tento tým si s grafikou umí vyhrát. Pátý díl Gears ani po pěti letech nevypadá vůbec špatně. Očekávání ale držíme na uzdě, protože taková prohlášení o převratných novinkách posouvajících generaci slyšíme každý rok několikrát a jen málokdy očekávání odpovídá skutečnosti.

Xbox svoji prezentaci samozřejmě nebude věnovat jen Gears. Další informace napovídají tomu, že bychom se měli dočkat oznámení dat vydání pro Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed a Indiana Jones and the Great Circle. Během akce se také má ukázat letošní díl série Call of Duty. To má v kampani zpracovat konflikt války v Zálivu z počátku 90. let minulého století na Blízkém východě.