Gears of War: E-Day chtějí nastavit nový standard toho, co je ve hrách technicky možné. Využijí k tomu Unreal Engine 5

O návratu akční série Gears of War se štěbetá posledních několik let. Fanoušci očekávali hlavně kolekci starších dílů, která by oživila oblíbenou ságu. Místo toho si ale ve studiu The Coalition připravili úplně něco nového. E-Day je prequel pro celou sérii a podíváme se v něm do doby, kdy lidstvo vůbec nebylo připraveno na boj se sarančaty. První trailer toho o hře moc neřekl, na jeho závěru se neobjevil ani rok, ve kterém Xbox plánuje premiéru této novinky. Spoustě hráčů ale zatím stačí, že se v hlavních rolích opět objeví Marcus Fenix spolu s Domem Santiagem.

I když kolem oznámení panovaly nejasnosti, tak to, co v traileru vidíte, není CGI. Celá scenérie běží real-time v enginu hry, kterým je tentokrát Unreal páté generace. Právě moment z traileru má být zásadním pro celou sérii Gears of War. Emergence Day totiž startuje celou bitevní vřavu, která pokračuje až do pátého dílu z roku 2019. Sarančata se vůbec poprvé prodrala na povrch planety Sera a ukázala, co je v jejich silách.

E-Day nehodlá nijak výrazně měnit to, co mají fanoušci série rádi. I tentokrát bude základem akční kampaň s emotivním příběhem. Vzhledem ke dvojici hlavních postav je pravděpodobné, že si ji celou budeme moci projít v kooperaci, i když to ještě oficiálně potvrzené nemáme. Nové postupy a technologie mají každopádně pomoci vývojářům k tomu, aby hratelnost byla ještě lepší než kdy dřív. Už teď je ale jasné, že Marcus v rukách nebude mít svoji typickou zbraň kombinující samopal s motorovou pilou. Místo řetězu na ní má bajonet, který můžete vidět a akci přímo v traileru.

Nový díl se odehrává 14 let před událostmi jedničky. Vzhledem k situaci, kdy tohle byl první velký boj lidí proti sarančatům, nechtějí tvůrci tyto hnusáky využít jen jako obyčejné nepřátele. Pro zdejší obyvatele jsou zpodobněním noční můry a stejně tak mají zapůsobit na hráče. Podle vývojářů vypadají jako ukázka toho nejhlubšího strachu člověka. Tohle se podepíše i na samotném vyznění příběhu, který má působit víc hororově.

The Coalition chce se svojí novinkou nastavit laťku pro to, co je v herním průmyslu technicky možné vytvořit. Chtějí tak následovat odkaz prvních Gears of War, které ve své době byly něčím nevídaným. Unreal Engine 5 jim umožňuje posunou téměř každý aspekt oproti Gears 5 razantně kupředu. Technická ředitelka Kate Rayner jako příklady vyjmenovává 100x více detailů v prostředí a na modelech postav. Dále využívají i ray tracing pro nasvětlení, odrazy a stíny. Hodlají nám také ukázat, jak vypadá next get destrukce prostředí a gore. Svého cíle mají dostáhnout tím, že nerecyklují nic z předchozích projektů. Vše se dělá od základu znovu.

Část fanoušků si jistě klade otázky ohledně dějové linky ze čtvrtého a pátého dílu, která stále není uzavřená. Podle vývojářů od ní rozhodně nedávají ruce pryč, ale její další rozvoj je zatím nejspíš v nedohlednu.

Zdroj: Xbox, IGN