GeForce Now chystá jednodenní vstupenky, lepší obraz a kvalitnější streamování her na Androidu

Nvidia na CES přivezla nové grafické karty série GeForce RTX 4000 Super, zároveň ale láká ty, kteří výkonný počítač stavět nechtějí, přesto by rádi hráli ty nejlepší tituly pro PC. Několik novinek totiž zamíří do streamovací služby GeForce Now.

Předně se rozšíří katalog podporovaných her. Po nedávném přidání Call of Duty teď Nvidia ve spolupráci s Bethesdou do GFN zařadí i Diablo IV a Overwatch 2. Přijde také free-to-play záležitost Honkai: Star Rail od tvůrců Genshin Impactu. A hráči se budou moc ponořit také do multiplayerových akcí Pax Dei a Exoprimal.

GeForce Now ale posune i technickou kvalitu. Aplikace pro cloudový streaming teď bude podporovat monitory s variabilní snímkovou frekvencí (G-Sync Compatible). To spolu s funkcí Reflex zajistí, že obraz bude plynulejší a s kratší odezvou.

Na vybraných mobilech s Androidem pak se pak zvýší rozlišení z 1080p na 1440p, Nvidia také zapracovala na kritizované podpoře klávesnic a myší, které na mobilech spíš zlobí a je doporučené používat raději gamepad. Teď by neměl být problém k mobilu připojit klávesnici a myš ani skrz USB hub.

Firma též rozšíří nabídku tarifů. Současné uživatele ale neosloví, lákat bude jen ty nové. Těm totiž nabídne denní přístupy k tarifům Priority a Ultimate. Budou si tak moci vyzkoušet jejich výhody, aniž by museli platit za celý měsíc. Už při streamování během více než dvou dnů však budou nevýhodné.

Denní přístup k Priority bude za 4 dolary, měsíční stojí 10 dolarů, půlroční pak 50 dolarů. U Ultimate bude denní za 8 dolarů a měsíční stojí 20 dolarů, půlroční 100 dolarů. České ceny denních přístupů zatím neznáme.

Free Priority Ultimate délka relace 1 hodina 6 hodin 8 hodin kvalita 1080, 30 fps až 1080p, 60 fps, RT až 2160p, 240 fps, RT přístup standardní přednostní exkluzivní cena za den 0 Kč ? 109 Kč ? 219 Kč cena za měsíc 0 Kč 299 Kč 599 Kč cena za 6 měsíců 0 Kč 1499 Kč 2990 Kč

Kdyby však místo přístupu na 24 hodin mohli uživatelé za tyto ceny hrát 24 hodin čistého času napříč několika dny, to už by bylo lákavější.