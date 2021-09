GeForce Now se s další aktualizací obohatí o Far Cry 6 a další podzimní hity

Nvidia i nadále aktivně aktualizuje svou knihovnu cloudové platformy GeForce Now a nově nechybí ani dvě z nejočekávanějších her od Ubisoftu - akce Fry Cry 6 a sportovní simulace Riders Republic. Dostupné budou hned v den jejich vydání v říjnu a jde o první podzimní vlaštovky hitové sezóny.

Od 9. do 12. září se mohou členové GeForce Now také zdarma zapojit do bojů v Tom Clancy's Rainbow Six Siege v rámci příprav na novu aktualizaci zvanou "Crystal Guard". K tomu mohou během bezplatného víkendu získat hru se slevou až 80% a pokračovat v ní i po jeho skončení.

Tento týden se knihovna služby rozšiřuje o 10 her včetně Life is Strange: True Colors, nejnovějšího dílu populární série od společnosti Square Enix. Kompletní seznam naleznete níže.

Zdroj: TZ