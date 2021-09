GeForce Now: všechno, co potřebujete vědět o službě v roce 2021

Streamování her bylo vždy jakýmsi pověstným jednorožcem v herní branži. Hrát všechny nejnovější hry i na mobilech nebo starém počítači, který pohání brambora? Ano prosím! Bohužel technologie se stále nedostaly na takovou úroveň, aby bylo streamování her kvalitou byť jen srovnatelné s tím, co dokážou vykouzlit naše herní stroje a vše tak nějak jelo stylem "uvidíme co pak".

Stadia ještě není mrtvá. Letos na službu přibude na 100 nových her

Pomalu ale jistě se však dostáváme do fáze, kdy to reálné bude. Většina technologických gigantů přišla s nějakou svou troškou do mlýna. Stadia. Xbox Cloud. Nware. Vortex. Každý nabízí něco jiného a snaží se zaujmout nějakou tou vlastní vychytávkou, na pravděpodobně nejsmysluplnější alternativou ke klasickému hraní na počítači však v tuto chvíli vypadá GeForce Now od společnosti Nvidia. Ta je tu s námi už pěkně dlouhou dobu, za kterou si prošla ranou fází testování i betatestem a nyní je dostupná víceméně všude a pro všechny.

Pojďme se tedy zahrabat hlouběji do této cloudové platformy a podívat se, zda to má opravdu smysl v dnešních dnech.

Co je GeForce Now?

GeForce Now je platforma pro cloudové hraní, která využívá výkonného hardwaru společnosti pro streamování her do zařízení ve vaší domácnosti nebo kapse. Základní premisou, jako v případě většiny ostatních cloudových herních platforem, je absence nutnosti vlastnit výkonný počítač nebo konzoli. Nejnovější hry ve vysoké kvalitě můžete hrát takřka na všem, od mobilního telefonu a tabletu až po stařičký notebook nebo chytrou televizi. Nemusíte se starat o minimální hardwarové požadavky ani jiná omezení. Pokud hru vidíte v knihovně služby, můžete ji hrát v top kvalitě.

Ujasněme si však něco hned na začátku. GeForce Now není platforma sama o sobě. Jde víceméně o prostředníka, který vám dovolí hrát vaše vlastněné hry na všech možných zařízeních. Většina her, které vlastníte například v obchodech Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect a dalších, tak bude jednoduše hratelná i na zařízeních, kde by to jinak normálně nebylo proveditelné. Knihovna samozřejmě zatím není natolik obsáhlá, jako samotné knihovny jednotlivých platforem, novinky se ale přidávají každý čtvrtek a seznam mohutně roste.

Hráči stále více kupují grafiky od Nvidie. Podíl řady GeForce RTX 3000 se zvyšuje

Díky způsobu, jakým se ke hrám dostáváte tak má služba víceméně jen jeden základní požadavek - kvalitní připojení k internetu. Klasicky se mluví o rychlosti minimálně 15Mb/s pro hraní v rozlišení 720p při 60FPS a alespoň 25Mb/s pro hraní v rozlišení 1080p při 60FPS. Rozlišení 4K zatím službou podporováno není. Při troše štěstí si lze také pohrát v nastavení a hrát v rozlišení 720p při 120FPS, což je skvělé pro kompetitivní střílečky jako Call of Duty Warzone či Overwatch. Nutné je také buď kabelové připojení skrze ethernet kabel, nebo router s 5GHz bezdrátovou sítí. Další požadavky už se odvíjí od platformy samotné. Windows tak vyžaduje 7 verzi operačního systému a vyšší, Mac chce zase macOS 10.10 a vyšší. Na mobilech je pak služba dostupná přímo skrze Android (alespoň verze 5.0 a podporu rozhraní OpenGL ES3.2) a iOS 14.2, případně iPadOS 14 (skrze prohlížeč Safari).

Cena a nabídka

Cena i nabídka balíčků se během období testování měnila, v tuto chvíli se však služba ustálila na dvou variantách - Zdarma a Priority. Balíček zdarma berte jako jakousi ochutnávku pro ty, co ještě pochybují. Neplatíte nic, ale jste omezeni na délku herní relace o velikosti 1 hodiny (pak je nutné hraní ukončit a opět obnovit) a hráči mají standardní přístup k serverům i knihovně. Jelikož služba víceméně jen zprostředkovává vaši vlastní herní knihovnu (případně hry, které si dodatečně zakoupíte), tam omezováni nijak nejste.

Priority balíček už je pro hráče, kteří to s cloud gamingem myslí vážně. Vyjde vás na 269 Kč měsíčně, nabízí podstatně prodlouženou délku relace o velikosti 6 hodin, přednostní přístup k serverům služby a také technologie RTX a DLSS 2.0 pro vybrané a podporované hry ve své knihovně. Možná se vám zdá, že omezovat herní relace v placeném balíčku je zbytečné (taková Stadia žádné časové omezení nemá), pravdou ale je, že možnost hrát 6 hodin v kuse je více než dostatečná a pokud patříte mezi hráče, kterým se to zdá stále málo, GeForce Now jednoduše není pro vás.

Z hlediska nabízených her se služba lepší každým týdnem. V současné době podporuje GeForce Now přes 1000 her a každý týden se přidávají nové tituly včetně největších novinek, které čerstvě dorazily na trh. Ne všechny hry z vaší Steam či Epic knihovny jsou prozatím dostupné, rozšiřování nabídky ale postupuje solidní rychlostí.

Vyzkoušeli jsme

Nás ale zajímalo, jak moc je vlastně GeForce Now přizpůsobitelné různým situacím a různým hráčům. Hodili jsme tedy na stůl celou řadu zařízení, vyzkoušeli několik druhů připojení a porovnali, jak moc je služba všestranná. GeForce Now jsme postupně spustili na nejnovějším herním notebooku Asus Zephyrus G15, stařičkém notebooku Lenovo Thinkpad, nejnovějším Macbooku Air a mobilním telefonu Samsung Galaxy S20. Přání vyzkoušet službu také na mobilním telefonu iPhone 12 bohužel nepadlo na úrodnou půdu, jelikož nejen že operační systém iOS nepodporuje GeForce Now a je nutné vše provádět skrze prohlížeč Safari, ale službu se na telefonu jednoduše nepodařilo rozběhnout.

Jako první šel na řadu špičkový herní notebook Zephyrus G15, který se sám o sobě může pochlubit grafickou kartou GeForce RTX 3080 a zvládá přechroustat víceméně jakoukoliv nejmodernější hru levou zadní. Zkoušet se má ale vše, a tudíž se instaluje aplikace GeForce Now a propojují profily digitálních obchodů pro přístup ke knihovně her. Hned zkraje poznamenám menší nepříjemnost. Kromě aplikace bude vždy nutné mít aktivní samotné klienty, jako je Steam nebo Epic Store, jelikož jsou hry napojené právě na ně a služba je tedy vyžaduje. Nic hrozného, ale stále menší zdržení a další zbytečné čekání.



Vlevo hra běží nativně na notebooku Asus Zephyrus G15, vpravo skrze GeForce Now.

Ethernetové připojení a 100 Mb/s lajna zvládá GeForce Now s přehledem. Většina zkoušených her, jako například Control, Cyberpunk 2077 či Chernobylite, běžela s plnými detaily, v prvních dvou případech včetně ray tracingu i DLSS 2.0 bez viditelného cukání či zpomalení odezvy. Téměř neznatelný rozdíl se pak objevil při přepnutí na stabilní Wi-Fi signál, kde byla odezva ovladače pozadu sotva půl vteřiny. Je třeba dodat, že nejlépe si v cloudovém gamingu vedou právě příběhové hry, RPG tituly či strategie, kde nejsou nutné bleskurychlé reakce. Kompetitivní střílečky, jako je Overwatch či Warzone, se zde dály hrát také, i setina vteřiny je tu však často rozdíl mezi životem a smrtí a hráč na GeForce Now jednoduše má citelnou nevýhodu. A to jsme prozatím na nejlepším možném stroji i připojení. Online si bez problémů zahrajete, na soupeření s esportovými hráči ale zapomeňte.

Další na řadě byl stařičký Lenovo Thinkpad, který nás zajímal podstatně více. Proč používat GeForce Now na nejmodernějších počítačích, které zvládnou hry i samy o sobě, když primárním cílem služby je udělat hraní dostupné i na největším šrotu? Ethernetové připojení opět odvedlo skvělou práci, hry byly dobře hratelné a ovladač Dualshock 4 i drátová verze ovladače Xboxu neměly s hbitostí žádný problém. Překvapivý pád zážitku nastal po přeskoku na Wi-Fi přepojení. Tam už totiž byl lag cítit podstatně více a reakce ovladače jsem zaznamenal tak se vteřinovým zpožděním. To by možná tolik nevadilo u klidnějších her, jako jsou strategické žánry, tahové či klasické RPG tituly, závody, sporty a FPS střílečky však po půl hodině začaly navozovat bolesti hlavy.



Control vypadá nově díky podpoře ray tracingu opravdu skvěle i z cloudu.

Zde se ukázal nečekaný problém v podobě zastaralého Wi-Fi čipu, který má očividně vliv na svižnost připojení a tím i na výsledný zážitek z cloudového hraní. Čím starší notebook nebo herní počítač, tím potenciálně větší problém s plynulostí připojení. Slabší notebook tedy GeForce Now v pohodě zvládne, musí ale být relativně nový.

Přišel čas na Macbook Air, který se opět těšil velkému zájmu vzhledem k omezeným herním možnostem oproti notebookům s operačním systémem Windows. Jak instalace, tak spárování aplikace s obchody proběhlo bez sebemenšího zádrhelu, k dispozici je také podpora pro klávesnici a myš či herní ovladač, zde se tedy oproti předchozím notebookům nic neměnilo. Hraní skrze Wi-Fi připojení bylo velmi svižné a jen o malý ždibec navýšilo odezvu oproti Zephyrusu G15, což jen potvrdilo naši teorii o zastaralém Wi-Fi čipu staršího Lenova. Macbook Air zvládl Control i Cyberpunk 2077 bez větších problémů a v perfektně hratelném stavu, takže se zařadil hned na druhé místo z hlediska využitelnosti jakožto cloudové herní zařízení.

Jako poslední jsme si nechali mobilní telefon Samsung Galaxy S20, jelikož právě hraní velkých her na cestách patří mezi zbožná přání spousty hráčů. Instalace a párování aplikace bylo velmi svižné, dostupná knihovna her byla ihned k vidění a líbí se mi také upozornění na to, které hry vyžadují k plnohodnotnému zážitku externí ovladač. Kromě speciálního ovladače Razer Kishi, který jsme měli před nějakou dobou možnost recenzovat, můžete k telefonu připojit také Dualshock 4, což je rozhodně výbornou alternativou, kterou jsme hojně využívali. Bohužel pouze drátově.

Přes velká očekávání jsme bohužel narazili. Většina her byla na telefonu hratelná jen opravdu stěží, a to i na domácí stabilní Wi-Fi síti, kde se odezva pohybovala kolem hranice dvou vteřin. Stačí ale vyjít ven do kavárny a zkusit se připojit k místní nestabilní Wi-Fi síti, a vše se stává téměř nehratelným. Časté zasekávání, velmi vysoký lag a hodně rychlá bolest hlavy. O hraní na mobilních datech nemluvíme vůbec, služba totiž spotřebuje na mobilní sítě tak obrovské množství dat, že by to bylo víceméně nereálné, ať už máte u operátora jakýkoliv balíček.

Mobilní telefony tedy se službou GeForce Now přichází o jednu ze svých největších výhod - možnost hrát velké hry kdekoliv. Jistě, doma se stabilním připojením je reálné si některé hry zahrát, je ale zřejmé, že zrovna v případě mobilů nám jde především o cestování. A tam si na pohodlný zážitek ještě budeme muset nějakou chvíli počkat.

Vyplatí se v roce 2021?

Odpověď na tuto otázku si každý musí položit sám, jelikož to ve velké míře závisí na tom, jak a co vlastně rádi hrajete. V redakci jsme po maratónu napříč zařízeními došli k závěru, že má GeForce Now opravdu obrovský potenciál, ale také stále místo pro růst a vývoj. Díky tomu, že slouží služba spíše jako prostředník nikdy nebudete nijak výrazně limitováni obsahem a jelikož jsou nové hry mezi podporované produkty přidávány jako na běžícím pásu, perspektivně byste měli mít možnost hrát skrze službu víceméně cokoliv, co vlastníte ve své knihovně napříč několika digitálními obchody. To je velké plus.

Potěší také nabídka podporovaných zařízení. Zahrát si své oblíbené hry na stařičkém notebooku nebo mobilním telefonu s připojeným ovladačem je doslova parádní a o něčem takovém jsme přemýšleli už před mnoha lety, kdy jsme poprvé vyzkoušeli Remote Play z konzole Playstation 4 a zapařili si Destiny na mobilním telefonu s připojeným Dualshockem. Má to něco do sebe, je to skvěle využitelné a mít možnost jednoduše skočit na záchod a pokračovat ve svém klání je pecka.

Cloudové hraní má bohužel stále své limity a prozatím je to stále kvalita internetového připojení, na kterém doslova stojí a padá váš herní zážitek. To nejlákavější s podobnou službou, a sice pustit si Cyberpunk 2077 na mobilním telefonu v autobuse, je totiž stále nedozírnou fantazií a ještě nějakou dobu bude. Cloudové hraní však budeme i nadále bedlivě sledovat, protože potenciál tu rozhodně je a ne malý.