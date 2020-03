Geniální projekty platformy DREAMS: podívejte se na ty nejlepší kousky

Před měsícem jsme Dreams nadělili perfektní desítku za to, jak široké možnosti platforma nabízí a co všechno je v ní možné vytvořit. Abychom nezůstali pouze u chvály na editor samotný, vzali jsme si nyní na paškál také zajímavé výtvory hráčů, kteří se rozhodli své vysněné projekty nabídnout ostatním a stvořili nesmírně zajímavé kousky. DREAMS: splněný sen kreativní duše | Recenze Některé ukazují velký potenciál, jiné nemají ambice na dechberoucí podívanou, ale čerpají z vynikajících nápadů a další nabízí silné atmosferické zážitky. V Dreams se od každého najde něco a zde je náš seznam objevů, které byste určitě měli vyzkoušet. Spherical Podobné kousky jako je Spherical se ve světě počítačových her objevily už mnohokrát. Jde o velmi jednoduchý koncept, který byly skvěle schopné zpracovat už starší generace herních zařízení a zde jde o velmi příjemný nostalgický trip do minulosti. Ve Spherical dostanete do rukou obyčejnou kuličku, kterou musíte skrze překážky dostat do cílové oblasti, aniž byste spadli z platformy. Dokonce i v Dreams je hned několik variací na tento způsob, ale právě Spherical mezi nimi vyniká v level designu a tom, jak je celá hra vystavěná. Setkáte se s nepovinnými výzvami v průběhu levelů, najdete spoustu originálních překážek, které využívají i fyzických vlastností. Právě ve fyzice a jejím zpracování vidím největší výhodu v porovnání s konkurenční tvorbou. Hra tak celkově prověří hbitost vašich prstů, postřeh a logické uvažování, kterého jste schopní. Zatím je hra v beta verzi tak, jako většina výtvorů s ambicemi na širší pojetí herního zážitku. První levely s nižší obtížností ale dávají jasně najevo, že se vyplatí si počkat na další, které nám autor hry jistě brzy přinese. Zvětšit video

Haus of Bevis Haus of Bevis je v podstatě klasický walking simulator, ve kterém budete procházet malou galerií a to rovnou několikrát dokola. Pokaždé ale bude zcela jiná a bude se vás snažit děsit a překvapovat různorodými změnami prostředí. Jde o vážně impozantní vizuální zážitek, který je doplněný i vynikající hudební doprovod, který využívá i klasické hudby. Co mě ovšem zaujalo nejvíce je obecná práce se zvukem. Nejen s hudbou, ale i s hlasy, které se objevují a vynikající budování atmosféry. Cílem Haus of Bevis není někam dojít, nebo snad někoho porazit. Jde v podstatě především o to, aby vám autor přinesl umělecky působící zážitek, do kterého se naprosto ponoříte a zůstanete v některých místech koukat ohromeni tím, co se zde podařilo vytvořit. Pokud se vám bude Haus of Bevis opravdu zamlouvat, můžete se těšit na to, že se již pracuje i na druhém projektu, který má na Haus of Bevis navázat. Rozhodně tak sledujte jeho autora. Zvětšit video Pig Detective Pamatujete ještě na Poldu? Pokud ano, máme pro vás jedno žhavé zboží. Právě Pig Detective je totiž někdejší české detektivní adventuře v lecčems velmi podobný. Jakožto detektiv s lidskými rysy, ale prasečí hlavou se vydáte už rovnou na několik míst podle dílu, který zvolíte a budete se snažit dopátrat nových skutečností. Zjišťovat informace od postaviček, které ve městečku najdete, hledat věci, jimiž přesvědčíte lidi aby mluvili a podobně. Jde prostě a jednoduše o klasickou detektivní adventuru, která se nebrání ani vtipu a žádné precizní grafické zpracování nepotřebuje. Jde zde totiž především o to, aby vše šlapalo jak má a to, že váš detektiv je v podstatě jenom defaultní loutka, kterou v Dreams najdete již předvytvořenou, vás vůbec nerozhodí. Ocenit také rozhodně zaslouží práce s kamerou a efekty, která je zde naprosto skvostná a například z úvodní scény druhého dílu doslova dýchá westernová atmosféra. Na Pig Detective pracoval tým více lidí a jeho rozsáhlost ukazuje, jak daleko se v Dreams dá opravdu zajít z hlediska provázanosti scén, interakcí předmětů a postaviček a především nám ukazuje, že se opravdu dají vytvářet i hodinu a déle trvající příběhové zážitky. Zatím jich sice tolik není, ale to je celkem pochopitelné. Nebýt Pig Detective již v předběžném přístupu, nejspíše bychom si i na něj museli ještě nějakou dobu počkat. Zvětšit video

Super Great Job, Human Dle mého názoru Dreams nejvíce vybízí k tomu, aby se v něm tvořily jednodušší hopsačky, v nichž budete mít nepříliš složitou postavičku a potom už se budete v podstatě zabývat pouze level designem a implementováním nových mechanik prostředí. Nevím, zda je to tak úplně pravda, ale rozhodně mohu říci, že z tohoto žánru jsem již na pár zajímavých kousků narazil. Jedním z nich je i Super Great Job, Human, který se stylizuje pomocí dnes už mnohdy v podstatě prastarých artefaktů počítačového věku. Musíte překonávat spoustu překážek a vyhýbat se propastem a dalšímu nebezpečí. Super Great Job si drží roztomilý grafický styl, který vykouzlí úsměv na rtech a zároveň potěší každého, kdo se na přelomu tisíciletí potýkal s počítači a technologií. Jde o vskutku krásně designovanou a propracovanou hříčku, která by rozhodně měla potěšit všechny fanoušky žánru a pokud máte doma ratolesti, nepochybně je na chvíli zabaví a ještě se jim v ní ukáží věci jako audiokazety, diskety a další minulosti patřící relikvie dob minulých. Zvětšit video Haunted Mansion Jednoduchý příběh, který se stal předlohou nejen hororových děl už tolikrát, že bychom to nejspíše ani nespočítali. Starší příbuzný umírá a vy dostanete jejich obrovské sídlo. Má to ale háček, kterým je to, že v sídle musíte strávit noc a v domě samozřejmě straší. Jestli zde něco pochválit, tak je to určitě strašidelná atmosféra rozsáhlé budovy a jejích systémů chodeb, které působí tajemně a nechávají hráče tajit dech nad tím, co je v dalším momentu čeká. Tady se práce podařila opravdu na jedničku a u některých dveří tak můžete slyšet třeba skučícího člověka, jinde se zase budete nervozně otáčet za ránami, které jsou slyšet za okny. Nechcete-li si zkazit zážitek, určitě si pusťte maximálně úvodní minuty z videa níže, jde totiž o kompletní průchod hrou. Naopak trošku škoda je, že ačkoliv do hry jsou přidaní i někteří strašáci, většina z nich je v podstatě neškodná a jakmile si to uvědomíte, je část kouzla atmosféry fuč. Celkově jde ale o poměrně podařenou jednohubku, kterou zvládnete asi za dvacet minut a můžete se v ní inspirovat při tvorbě vlastních děsivých zákoutí. Rozhodně je po čem koukat. Zvětšit video

The Pilgrim Pilgrim je další plošinovka v řadě těch, které jste v Dreams mohli najít a předvádí plejádu zajímavých prvků, které se do podobné v zásadě jednoduché hříčky dají umístit. Najdeme zde postavičku s variací několika speciálních schopností, dynamickou kameru, které se mění v závislosti na tom, kde se zrovna nacházíte a také nepřátele, kteří sice nejsou nijak zvlášť komplexní, ale rozhodně dokáží vaši cestu trochu znepříjemnit. Nic těžkého ale nečekejte, protože úmrtí vašeho hrdiny v podstatě nic nemění a vaše postavička pouze na chvíli zmizí a pak se objeví zpět. Na to, jak krátká hra je (asi půl hodinky) se ale rozhodně jedná o zábavnou a za mě jednu z nejkrásnějších ukázek možností Dreams. Hra je rozdělená do několika kapitol, ve kterých se postupně učíte novým dovednostem, jež potřebujete k překonávání nových překážek. Celou záležitost doplňuje i vydařené hudební zpracování a filmečkové pasáže. Upřímně jsem se při Pilgrim dobře bavil a doufám, že vznikne ještě několik pokračování, která nasazenou úroveň posunou ještě výše. Zvětšit video Galaxy Cadet 2020 Upřímně nevím, kolik vám toho o Galaxy Cadet 2020 prozradit. Hra se zpočátku tváří v podstatě jako kdyby šlo o arkádový automat, což si opravdu užijete. Později ale dostanete možnost si v ní najít ještě něco více a podívat se kolem sebe přímo po herně, ve které se tyto arkádové hry nacházejí a spolu s nimi i lidé. Co v ní najdete, nebo kam dojdete, to už nechám na vás, přece jenom jde trošku i o moment překvapení. Dávejte ale pozor, rozhodně nechcete, aby někdo přišel na to, že se po herně potulujete. Zvětšit video