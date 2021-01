Genshin Impact: nejlepší mobilní RPG | Mobilní recenze

Co baví Krásný herní svět

Komplexní RPG systém

Působivá grafická prezentace

Velké množství obsahu

Zcela zdarma Co vadí Ukousne přes 8GB paměti

Vyžaduje výkonnější mobilní zařízení

Občas zlobící kamera 9 /10 Hodnocení

Máme už většinou v paměti, že mobilní hraní je spíše příležitostní činností, která nemá hlubšího významu. To se pochopitelně odráží též v našich požadavcích na kvalitu jednotlivých titulů. Ostatně, záchodové hraní snese všechno, takže co. Pravdou také je, že za mobilní hraní se zrovna většině z nás platit nechce a je to zcela pochopitelné. Výsledkem tak potom bývá přesvědčení, že většina mobilních free-to-play titulů tak vlastně plní pouze nějakou tu vycpávkovou roli v průběhu dne. Je ale ve skutečnosti reálné vytvořit kvalitní, zábavnou a free-to-play mobilní hru bez otravných mikrotransakcí, která by se jen nezařadila po bok prvoplánových rychlokvašek?

Čínský velikán

Odpověď zní ano, skutečně je. Genshin Impact je za poslední dobu jedním z největších překvapení na poli mobilních her a v rámci Google hlasování též jednou z nejoblíbenějších her roku 2020. A vlastně se ani není čemu divit. Za titulem stojí vývojářské studio miHoYo, o kterém bychom sháněli informace poněkud stěží. Za tento tým však hovoří výsledky, což je ta nejlepší možná vizitka.



Grafická stylizace může být pro našince odrazující

V obchodě Googlu se toto akční RPG neprezentuje zrovna nápadným způsobem. Nic neříkající název doplnění o ikonu s typickou asijskou grafikou odkazující do anime/manga sfér. Zkrátka nic, co mělo západního hráče přimět k vyzkoušení. To samotné hodnocení 4,5 hvězd už vlastně vypadá o něco lépe, na druhou stranu ani to není v dnešní době tak úplně jasným a přesným ukazatelem. No co, vyzkoušet se má vlastně vše, takže směle do toho.

Instalace proběhla v pořádku a bleskově. Po zvolení regionu však následuje stáhnutí dodatečných souborů o objemu 8 GB, připravte se tak nejen na slušnou porci přenesených dat, ale také na poměrně dlouhou čekací dobu. Servery totiž rozhodně neběžely tak, jak by se na takovou raketu slušelo a patřilo. Jenže všechny tyhle „útrapy“ jsou po samotném spuštění rychle zapomenuty. Genshin Impact je totiž jedinečnou akční RPG záležitostí, která hledá na mobilní platformě konkurenci jen velice stěží a je to poznat již od prvních vteřin.



Po stránce hratelnosti se jedná o typické RPG, jak se sluší a patří

Do očí pochopitelně štípne výrazná asijská grafická stylizace plná velkých kukadel, malých nosánků či dětských postaviček oděných do prapodivných oblečků pestrých barev. Pro západní herní trh netradiční estetika však nemusí nutně znamenat automatické selhání. Celku totiž dodává na exotičnosti a netradičnosti. A můžeme vás uklidnit předem, těch asijských šíleností v Genshin Impact až tolik nenaleznete, neboť vývojáři je dokázali celkem vhodně odfiltrovat. Což však rozhodně neznamená, že se občas nebudete usmívat pod fousy a přemýšlet nad tím, kdo může takový nápad vlastně dostat.

Na život a na smrt

Hra prezentuje příběh dvou sourozenců, bratra a sestry, kteří si libují v cestování mezi světy. Jejich putování je však překaženo bohyní, která oba sourozence nemilosrdně rozdělí a jednoho z nich pošle do jiného světa nastálo. A tím se stává právě hráč. Začíná tak dlouhá a emotivní cesta za nalezením ztracené duševní polovičky, plná krásného a plnohodnotného prozkoumávání nezvykle propracovaného herního světa. Na první pohled se navíc nezapře přímá inspirace legendární Zeldou. Ne snad, že by Genshin Impact představoval sprostý klon, pohybuje se jen ve stejných vodách a nabízí podobnou hratelnost.



Hra se vytasí s krásným světem k průzkumu

Tím největším lákadlem tohoto rozsáhlého RPG je průzkum obrovského herního světa. Ten nabízí skutečně mnoho lákavých příležitostí pro nezapomenutelné zážitky. Nejde však jen o prázdné body, ale o skutečně interaktivní místa, která dokáží hráče odměnit nějakým tím atraktivním lootem. Ke svým odměnám je třeba se vždy probojovat, proskákat nebo vyřešit nějakou tu prostorovou hádanku. Hratelnost je v tomto ohledu variabilní a skutečně zábavná. Ve spojení s velkým herním světem výtečná kombinace.

Jak se u správného RPG sluší a patří, titul nabízí rozsáhlé množství nejrůznějších mechanik, pro tento žánr typických. Připravte se tak na postupné vylepšování v nejrůznějších oblastech, upgradování, zvyšování staminy apod. Způsobů, jakým vést svou herní postavu je opravdu mnoho a je možné tak plně přizpůsobovat vlastní dovednosti preferovanému hernímu stylu. Z celkového pohledu jsou RPG mechaniky poměrně komplexní, minimálně tedy s přihlédnutím ke skutečnosti, že jde o mobilní titul.

Jeden za všechny...

Zajímavým a oživujícím mechanismem je potom možnost přepínat mezi hratelnými hrdiny. Genship Impact totiž není jen o putování jedné postavy, ale vyžaduje postupné a pravidelné střídání herních hrdinů. Nejde však o pouhou možnost, ale o nezbytný prvek hratelnosti, založený na využívání rozličných schopností, které se vzájemně doplňují.



Čeká na vás mnoho krásných zážitků

Nezbytnou součástí hratelnosti je také sběr surovin, bez kterých se postupem času zkrátka neobejdete. Nutno však také poznamenat, že v počátku vypadá všechna ta komplexnost tak nějak složitě, což je ostatně u většiny RPG poměrně častý jev. V žádném případě ovšem není důvod ke zbytečným obavám, hratelnost je i tak plynulá a po čase plně automatizovaná. To samé platí i o vydařeném soubojovém systému, který je pro Genship Impact zásadní. Využívat budete nejrůznější sečné či bodné zbraně, stejně jako např. luk. Vývojáři nezapomněli ani na implementaci magie, která je v pozdějších fázích hry nejúčinnějším způsobem boje.

Během svého putování budete plnit desítky rozličných questů nejrůznějšího charakteru, od těch hlavních, příběhových, až po ty relativně marginální, které mnohdy vyhlížejí tak trochu prapodivně. Není však důvod k obavám, hratelnost je pestrá a skutečně zábavná. Navíc není v žádném případě nikterak lineární, ba naopak. Obrovský herní svět nabízí hodiny a hodiny nefalšované mobilní RPG zábavy.

Překvapivě zdarma

Překvapením je potom zvolený model monetizace. Genship Impact je totiž plně zdarma, a to bez jakýchkoli omezení či otravných reklam. Dodatečné nákupy ve hře jsou sice možné, nikoli však nezbytné či nevkusně agresivní. Obejdete se v pohodě i bez nich. Během recenzování jsme nepocítili žádnou nutnost investovat skutečné peníze. Kdo by tak chtěl přece jen učinit, může využít nákupu dalších postav, vybavení apod.



Některé momenty jsou skutečně nezapomenutelné

Tím nejzásadnějším problémem titulu tak mohou být snad jen vyšší nároky na výkon mobilního zařízení. Genship Impact jsme recenzovali na Huawei P30 Lite a je třeba říct, že výkon nebyl úplně oslňující. Jedná se o skutečně velkou a obsáhlou hru v otevřeném prostředí, navíc s famózní grafikou, což se pochopitelně okamžitě promítlo.



Soubojový systém funguje na jedničku

Telefon se po několika minutách nepříjemně zahříval a propady snímkování nehezky kazily zážitky z hraní. Vzhledem k celkové prezentaci však nejde o žádné překvapení, které by vyplývalo ze špatné optimalizace. Majitelům slabších mobilních telefonů tak doporučujeme sáhnout po méně náročné hře. Naopak mnohem výkonnější Samsung Galaxy S20 zvládal hru na plné detaily bez sebemenších problémů, snad jen s citelným zahříváním. Připravte si tak opravdu výkonný stroj, pokud chcete zažít to nejlepší, co může hra nabídnout.

Pochvalu si zaslouží uživatelské rozhraní a samotné ovládání. Vše působí i přes velkou míru obsahu intuitivně a uživatelsky velice přívětivě. Počáteční nejistoty rychle rozpráší postupné získávání zkušeností. A vězte, že za ten investovaný čas to skutečně stojí.

Verdikt Genship Impact je jednou z nejlepších RPG mobilních her, které si lze v současné době zahrát. Nabízí pestrý svět plný nejrůznějších aktivit, krásné grafické zpracování a vyladěnou hratelnost kombinující mnoho pestrých prvků. Zapřít se jistě nemůže podobnost s tituly jako Zelda nebo Immortals: Fenyx Rising. Nejde však o prosté kopírování, ale přímou inspiraci. Výsledek je famózní a překvapující zároveň. Krásný herní svět nabízí desítky hodin nefalšované zábavy, která na mobilních zařízeních bude hledat konkurenci jen velice stěží.

Hra byla recenzována na telefonech Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S20 a Huawei P40.