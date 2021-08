Ghost of Tsushima: Director's Cut - vítaný výlet do sousedství | Recenze

Co baví Nový ostrov k prozkoumání

Osobnější příběh

Noví nepřátelé a vybavení

Next-gen přizpůsobení Co vadí Žádné grafické inovace 9 /10 Hodnocení

Ghost of Tsushima patří už nyní mezi jedny z nejlepších her platformy Playstation a rozhodně jde o hvězdný titul uplynulé generace, na jehož možné pokračování se těšíme celou redakcí. Dokud ale nedorazí (a že to ještě pár let potrvá), musíme se spokojit s rozšířenou verzí, která nyní dorazila na Playstation 5. A rozhodně nejde jen o malé novinky.

Ghost of Tsushima: umělecký vánek a brutální řez katanou | Recenze

Podobně jako u Zaklínače a jeho datadisků tu narazíme na celou dodatečnou příběhovou linku, která vás zavede na ostrov Iki a Jin se pustí do křížku s novými nepřáteli. Jeho cesta ale bude mnohem osobnější, než se na první pohled může zdát a především krásně dotváří celkový zážitek z původní hry.

Vzhůru mezi bandity

O malých vylepšeních a novinkách rozšířené verze hry si povíme o něco později, nyní se pojďme vrhnout na samotný nový příběh, který s Jinem prožijete. Ten pomalu osvobozuje svůj rodný ostrov Tsushima a po několika podivných událostech jej stopy zavedou na nedaleký ostrov Iki. Ten je na rozdíl od Tsushimy trochu více nepřátelský, obýván bandity a záškodníky, kteří samuraje moc v lásce nemají. Především se tam ale schovává mongolský klan Orlice, která svou magií postupně ničí zbytky obyvatel a snaží se je obrátit na svou víru. Je tu ale ještě jedno temné tajemství, se kterým se Jin bude muset poprat.

Na ostrově Iki totiž zemřel jeho otec, za jehož smrt se Jin cítí zodpovědný a skoro celý příběh se tak silně opírá o minulost a osobní vzpomínky Jina, stejně jako celková témata nenávisti, zármutku nebo česti. I přesto, že tím nejdůležitějším úkolem bude zastavit Orlici, než ovládne celý ostrov a vyrazí dál směrem k Japonsku, vším se prolíná také velmi osobní a emotivní příběhová linka, která skvěle doplňuje původní příběh a svým způsobem uzavírá jednu životní kapitolu Jina. Skvělý nápad.

Samotný ostrov Iki je stejně překrásný jako Tsushima samotná. Umělecký styl prostě Sucker Punch zvládl na jedničku a opět si tak budete užívat nádherné západy slunce, mohutné bouřky v lese nebo procházky poli plnými květů. Ostrov má samozřejmě vlastní obyvatele, a tak nebude nouze o nepovinné úkoly, výzvy a mise, poznávání místního lidu a snaha zjistit více o minulosti samurajské invaze. Celkem jde o cca 5 až 7 hodin dodatečného obsahu navíc, což je pěkný kus času.

Novinky, které mají smysl

Kromě samotného příběhu je tu spousta maličkostí, které tak nějak doplňují celkový herní zážitek. Samozřejmostí je pár nových oblečků, skinů a nechybí ani legendární brnění pro vás a vašeho koně, obojí s unikátními schopnostmi pro boj. Se svým věrným ořem se nyní naučíte vyrazit jako beranidlo bezhlavě vpřed a Jin se naučí jeden osobitý bojový styl, se kterým je sekání davů jedna radost.

To rozhodně budete potřebovat, jelikož noví nepřátelé jsou zákeřní a hojně využívají šamany, které jim dodávají nekonečnou výdrž v boji. Souboje jsou tak nyní mnohem taktičtější, jelikož musíte přemýšlet, koho odpravíte jako první a i obyčejní řadoví pěšáci nově umí za chodu měnit zbraně, abyste se museli neustále přizpůsobovat svým bojovým stylem. Orlí klan vám rozhodně nic nedaruje.

Souboje jsou nyní mnohem taktičtější, jelikož musíte přemýšlet, koho odpravíte jako první a i obyčejní řadoví pěšáci nově umí za chodu měnit zbraně

Z hlediska technického se bohužel o žádný velký krok vpřed nejedná. Na druhou stranu je Ghost of Tsushima už v základu nádhernou hrou, která o moc více pozlátka jednoduše nepotřebuje. Potěší tedy hraní při 60 snímcích za vteřinu a téměř okamžité nahrávací obrazovky, takže nebudete muset zbytečně na nic čekat. Menu a celkové uživatelské rozhraní bylo lehce vylepšeno a sjednoceno, takže je vše nyní přehlednější.

Velmi příjemnou inovací je plnohodnotné využití ovladače DualSense, se kterým se vývojáři zcela zjevně dost vyhráli. Každý váš pohyb a dění na obrazovce se nyní mnohem precizněji odráží v ovladači. Ať už jde o cupitání vašeho koně po zemi, křížení katan při soubojích nebo hraní na flétnu či povolávání větru pro určení směru, vše se nyní line a vibracemi jemně přetéká skrze celý ovladač a rozhodně jsem se cítil mnohem více spjat se děním na obrazovce. Využily se také adaptivní triggery, především při používání luku a přitahovacího háku.